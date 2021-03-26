Автоинспекторы по пути на «Байкальскую рыбалку» помогли автомобилисту

Машина застряла в снежном плену



Сегодня утром, 26 марта, в Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, застрявшему в снежной ловушке. Полицейские ехали в посёлок Турка для обеспечения правопорядка на «Байкальской рыбалке».На 161 км автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» они увидели автомобиль, который застрял в сугробе.



Мужчина сказал, что по дороге в Улан-Удэ не справился с управлением и попал в снежную ловушку. Около 30 минут он пытался выбраться. Остановился водитель грузовика и попытался ему помочь. Однако имеющиеся у них тросы порвались и не было лопаты, чтобы расчистить снег.



Сотрудники ГИБДД помогли водителю и вместе с водителем грузовика вытащили автомобиль из сугроба.



Мужчина искренне поблагодарил всех за помощь и отправился дальше по своим делам, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





