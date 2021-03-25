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На одну вакансию в сфере культуры Бурятии претендуют 4 человека

На одну вакансию в сфере культуры Бурятии претендуют 4 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкуренция в сфере культуры и медиа выше средней по рынку Бурятии

Накануне Дня работника культуры, который в России отмечают сегодня, 25 марта, аналитики компании HeadHunter проанализировали вакансии и резюме профессиональной отрасли «Искусство, развлечения, масс-медиа», размещённые в Бурятии за последние 12 месяцев.

В топ-5 самых востребованных у работодателей специализаций вошли «Музыка» (37% от общего числа вакансий сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа»), «Дизайн, графика, живопись» (32%), «Фотография» (15%), «Мода» (14%) и «Журналистика» (3%).

- Предпочтения соискателей распределились иначе: среди тех, кто ищет работу в сфере культуры, наиболее популярны такие направления, как «Дизайн, графика, живопись» (41%), «Фотография» (31%), «Журналистика» (16%), «Телевидение», «Литературная, редакторская деятельность» и «Музыка» (по 12%). На одну вакансию претендуют в среднем четыре человека – конкуренция несколько выше средней по рынку Республики Бурятия, - добавляет Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток – Отмечу, что 83% соискателей данной профессиональной сферы рассчитывают работать полный рабочий день, а опыт работы у большинства (38%) превышает шесть лет.

Среди особенностей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» можно выделить значительную долю удалённых сотрудников: 35% готовы трудится вне офиса. Ключевыми преимуществами такого формата работники культуры считают возможность самостоятельно распределять своё рабочее время, экономию времени и денег на дорогу, а также возможность работать из другого региона или страны.

Топ-10 вакансий в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа» в Бурятии:




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