На одну вакансию в сфере культуры Бурятии претендуют 4 человека

Топ-10 вакансий в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа» в Бурятии:





Накануне Дня работника культуры, который в России отмечают сегодня, 25 марта, аналитики компании HeadHunter проанализировали вакансии и резюме профессиональной отрасли «Искусство, развлечения, масс-медиа», размещённые в Бурятии за последние 12 месяцев.В топ-5 самых востребованных у работодателей специализаций вошли «Музыка» (37% от общего числа вакансий сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа»), «Дизайн, графика, живопись» (32%), «Фотография» (15%), «Мода» (14%) и «Журналистика» (3%).- Предпочтения соискателей распределились иначе: среди тех, кто ищет работу в сфере культуры, наиболее популярны такие направления, как «Дизайн, графика, живопись» (41%), «Фотография» (31%), «Журналистика» (16%), «Телевидение», «Литературная, редакторская деятельность» и «Музыка» (по 12%). На одну вакансию претендуют в среднем четыре человека – конкуренция несколько выше средней по рынку Республики Бурятия, - добавляет Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток – Отмечу, что 83% соискателей данной профессиональной сферы рассчитывают работать полный рабочий день, а опыт работы у большинства (38%) превышает шесть лет.Среди особенностей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» можно выделить значительную долю удалённых сотрудников: 35% готовы трудится вне офиса. Ключевыми преимуществами такого формата работники культуры считают возможность самостоятельно распределять своё рабочее время, экономию времени и денег на дорогу, а также возможность работать из другого региона или страны.