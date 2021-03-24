Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена

Компания BASK предлагает пользователям придумать клички для котят ирбиса, которые недавно родились в Тункинских гольцах Восточного Саяна на высоте 2800 метров в Бурятии. Четыре автора самых удачных кличек получат в подарок футболку. Из вариантов, предложенных победителями, сотрудники фонда «Снежный барс» выберут две и назовут ими котят, когда удастся определить их пол.
Конкурс объявлен BASK совместно с благотворительным фондом «Снежный барс» в неделю защиты животных.
О правилах конкурса можно узнать в аккаунте компании в Instagram. Варианты принимаются до 23:59 28 марта (воскресенье). Результаты объявят в понедельник, 29 марта.
Представители BASK также опубликовали в соцсети видео с фотоловушки, на котором запечатлены снежные барсы.
- На них – самка снежного барса с двумя котятами. Они находятся рядом с матерью, пока им не исполнится два года. Фотоловушки работают постоянно с 2012 года. По ним можно судить о состоянии популяции, понимать маршруты миграции, более чётко обозначить ареал обитания, оценивать состояние кормовой базы, - отмечается в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года экологи поделились печальной новостью – в Бурятии пропал котёнок снежного барса по кличке Гагарин. Его мать стала попадаться в фотоловушки в одиночестве. Учёные считают, что котёнок, вероятно, умер от истощения. Сибирских горных козлов, которыми питаются снежные барсы, нещадно истребляют браконьеры.