 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена

Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена
Общество, 
Четыре автора самых удачных кличек получат приз

Компания BASK предлагает пользователям придумать клички для котят ирбиса, которые недавно родились в Тункинских гольцах Восточного Саяна на высоте 2800 метров в Бурятии. Четыре автора самых удачных кличек получат в подарок футболку. Из вариантов, предложенных победителями, сотрудники фонда «Снежный барс» выберут две и назовут ими котят, когда удастся определить их пол.

Конкурс объявлен BASK совместно с благотворительным фондом «Снежный барс» в неделю защиты животных.

О правилах конкурса можно узнать в аккаунте компании в Instagram. Варианты принимаются до 23:59 28 марта (воскресенье). Результаты объявят в понедельник, 29 марта.

Представители BASK также опубликовали в соцсети видео с фотоловушки, на котором запечатлены снежные барсы.

- На них – самка снежного барса с двумя котятами. Они находятся рядом с матерью, пока им не исполнится два года. Фотоловушки работают постоянно с 2012 года. По ним можно судить о состоянии популяции, понимать маршруты миграции, более чётко обозначить ареал обитания, оценивать состояние кормовой базы, - отмечается в сообщении.


Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года экологи поделились печальной новостью – в Бурятии пропал котёнок снежного барса по кличке Гагарин. Его мать стала попадаться в фотоловушки в одиночестве. Учёные считают, что котёнок, вероятно, умер от истощения. Сибирских горных козлов, которыми питаются снежные барсы, нещадно истребляют браконьеры.


дикие животные снежный барс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии школьники подарили старикам «Коробку счастья»
В Бурятии школьники подарили старикам «Коробку счастья»
Общество, 24.03.2021
Каждому было приятно получить неожиданный презент

В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу
В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу
Общество, 24.03.2021
Возбуждено административное дело
Актриса Лиана Щетилина из Улан-Удэ стала «Лидером культуры-2020»
Актриса Лиана Щетилина из Улан-Удэ стала «Лидером культуры-2020»
Общество, 24.03.2021
Актриса Лиана Щетилина за 11 лет сыграла около 50 ролей
Дороги Улан-Удэ очищают от песка
Дороги Улан-Удэ очищают от песка
Общество, 24.03.2021
В Улан-Удэ идёт комплексная уборка смёта с городских улиц
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Общество, 24.03.2021
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус
Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус
Общество, 24.03.2021
24 марта в Бурятии появился первый больной COVID-19
В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
Общество, 24.03.2021
О чём участникам конкурса предстоит говорить с детьми, они узнали за 15 минут до урока
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
Общество, 24.03.2021
Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом
В Иркутской области грядёт непогода
В Иркутской области грядёт непогода
Общество, 24.03.2021
Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег
Поезд Иркутск – Улан-Удэ будет ходить ежедневно
Поезд Иркутск – Улан-Удэ будет ходить ежедневно
Общество, 24.03.2021
Ежедневное движение поезда возобновляется в апреле
В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей
В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей
Общество, 24.03.2021
Самка утки в таком домике может гнездоваться всю жизнь
Депутаты горсовета Улан-Удэ будут настаивать на закрытии «наливаек» в домах
Депутаты горсовета Улан-Удэ будут настаивать на закрытии «наливаек» в домах
Общество, 24.03.2021
«Очень много обращений поступает к нам от жильцов домов», - отметили депутаты
В Улан-Удэ больному ковидом попала в глаз металлическая стружка
В Улан-Удэ больному ковидом попала в глаз металлическая стружка
Общество, 24.03.2021
Мужчина неудачно почистил болгарку металлической щёткой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^