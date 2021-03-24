Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена

- На них – самка снежного барса с двумя котятами. Они находятся рядом с матерью, пока им не исполнится два года. Фотоловушки работают постоянно с 2012 года. По ним можно судить о состоянии популяции, понимать маршруты миграции, более чётко обозначить ареал обитания, оценивать состояние кормовой базы, - отмечается в сообщении.





