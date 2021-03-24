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Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус

Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
24 марта в Бурятии появился первый больной COVID-19

Коронавирус пришёл в Бурятию ровно год назад. 24 марта 2020 года вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус. Анализы для проверки были направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Новосибирска. В течение нескольких суток диагноз был подтверждён. Женщина тогда была госпитализирована в инфекционную больницу.

Затем диагноз подтвердили у её супруга. Коронавирус они подхватили, по их словам, в деловой поездке в Москве.

Меньше чем через неделю в Бурятии было уже восемь больных коронавирусом. Жизнь в городе в те дни на некоторое время просто замерла. Были закрыты торговые центры, парикмахерские театры, парки, бассейны, все кафе и рестораны (где разрешили только доставку. Детские площадки огораживали сигнальными лентами. Стоматологии принимали только пациентов с сильной болью. Автобусы и трамваи ходили практически пустые, люди засели по домам.

После первых случаев коронавируса больше ста сотрудников инфекционной больницы в Улан-Удэ остались жить на работе. Это врачи, медсёстры, санитарки, уборщицы, работники хозслужбы и пищеблока. Позже были открыты ковидные госпитали на базе других медучреждений.

В начале апреля умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. 73-летняя пациентка скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы в Улан-Удэ.

Режим самоизоляции

Согласно указу президента России Владимира Путина, в стране ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта по 5 апреля, который затем продлили до 30 апреля. Выходить можно было только в магазины, аптеки, выносить мусор и гулять с животными.

Также осенью в Бурятии был введён ещё один локдаун. С 16 ноября 2020 года на две недели приостановили работу торговых центров, объектов общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и учреждений допобразования. Глава Бурятии пояснял, что меры вводили, так как республика «близка к пределу развёртывания коечного фонда».

- Сентябрь-октябрь привёл к тому, что произошёл резкий рост заболеваемости, COVID-19 разошёлся в массы, по всем районам. Это передаётся уже маятником между родственниками, в связи с этим, продолжается прирост заболевания. И заболевших, к сожалению, больше, чем выздоровевших. И с каждым днём всё больше требуется «ковидных» коек. Но они тоже не могут быть бесконечными. Мы задействуем сегодня все свои ресурсы: практически все больницы переведены под «ковидные» койки. Дополнительные места занимаем: гостиницы и прочее перепрофилируем под «ковидных» больных. Остановили плановую госпитализацию, диспансеризацию, что, безусловно, не хорошо для людей, у которых другие болезни, кому тоже требуется помощь. Поэтому ситуация достаточно сложная и требует принятия более кардинальных мер, - объяснял Алексей Цыденов.

Осенью в Бурятии была зафиксирована вторая волна коронавируса. Так, в ноябре за сутки выявляли более 200 человек, заразившихся коронавирусом.

На сегодня ситуация выглядит более радужной - за последние сутки выявили 57 заболевших коронавирусом.





коронавирус
 
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