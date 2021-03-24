 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Иркутской области грядёт непогода

В Иркутской области грядёт непогода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег

По сообщению синоптиков, в Иркутской области 25 марта утром и днём в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, снег и мокрый снег.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Главное управление МЧС России по Иркутской области просит предпринимать меры личной безопасности. Любителям походов в горы стоит придерживаться проверенных туристских маршрутов, где отсутствует риск схода лавин. Перед поездкой или походом нужно ознакомиться с прогнозом погоды.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
Общество, 24.03.2021
О чём участникам конкурса предстоит говорить с детьми, они узнали за 15 минут до урока
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Общество, 24.03.2021
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
Общество, 24.03.2021
Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом
В Иркутской области грядёт непогода
В Иркутской области грядёт непогода
Общество, 24.03.2021
Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег
Поезд Иркутск – Улан-Удэ будет ходить ежедневно
Поезд Иркутск – Улан-Удэ будет ходить ежедневно
Общество, 24.03.2021
Ежедневное движение поезда возобновляется в апреле
В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей
В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей
Общество, 24.03.2021
Самка утки в таком домике может гнездоваться всю жизнь
Депутаты горсовета Улан-Удэ будут настаивать на закрытии «наливаек» в домах
Депутаты горсовета Улан-Удэ будут настаивать на закрытии «наливаек» в домах
Общество, 24.03.2021
«Очень много обращений поступает к нам от жильцов домов», - отметили депутаты
В Улан-Удэ больному ковидом попала в глаз металлическая стружка
В Улан-Удэ больному ковидом попала в глаз металлическая стружка
Общество, 24.03.2021
Мужчина неудачно почистил болгарку металлической щёткой
Дороги Улан-Удэ покроют использованным асфальтом
Дороги Улан-Удэ покроют использованным асфальтом
Общество, 24.03.2021
Вторичный асфальт будут укладывать в качестве эксперимента
В Бурятии прошло первенство Джидинского района по боксу
В Бурятии прошло первенство Джидинского района по боксу
Общество, 24.03.2021
Турниру хотят придать статус республиканского
Ещё 58 забайкальцев заболели COVID-19
Ещё 58 забайкальцев заболели COVID-19
Общество, 24.03.2021
Общее число случаев заражения приближается к 41 тысяче
Улан-Удэ грозит коллапс из-за ремонта на Удинском мосту
Улан-Удэ грозит коллапс из-за ремонта на Удинском мосту
Общество, 24.03.2021
На ремонт выделят почти 60 миллионов рублей
В Улан-Удэ намеренно жгут Богородский остров
В Улан-Удэ намеренно жгут Богородский остров
Общество, 24.03.2021
В Улан-Удэ начался отжиг сухой травы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^