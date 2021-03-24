В Иркутской области грядёт непогода

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег



По сообщению синоптиков, в Иркутской области 25 марта утром и днём в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, снег и мокрый снег.



В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.



Главное управление МЧС России по Иркутской области просит предпринимать меры личной безопасности. Любителям походов в горы стоит придерживаться проверенных туристских маршрутов, где отсутствует риск схода лавин. Перед поездкой или походом нужно ознакомиться с прогнозом погоды.

