Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег
По сообщению синоптиков, в Иркутской области 25 марта утром и днём в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, снег и мокрый снег.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.
Главное управление МЧС России по Иркутской области просит предпринимать меры личной безопасности. Любителям походов в горы стоит придерживаться проверенных туристских маршрутов, где отсутствует риск схода лавин. Перед поездкой или походом нужно ознакомиться с прогнозом погоды.
В Иркутской области грядёт непогода
Общество, Фото:
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