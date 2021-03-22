Жительница Бурятии не смогла дозвониться до врачей

Женщина безуспешно пыталась вызвать врача для больной бабушки



В посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии, в котором проживает более 500 человек, сложилась непростая ситуация с местной амбулаторией. Жительница посёлка пожаловалась на неоказание медицинской помощи её бабушке, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



На телефонные звонки женщины в амбулаторию никто просто не отвечал.



Родственникам бабушки пришлось обращаться напрямую в Баргузинскую районную больницу. После этого пенсионерку госпитализировали.



В ходе разбора данного случая представитель Баргузинской больницы пояснил, что в посёлке Юбилейный работает амбулатория, укомплектованная кадрами и оборудованием. На месте трудятся терапевт, педиатр и две медсестры. Но в то время, пока безуспешно дозванивалась женщина, они были сильно загружены, а также находились на больничном. По этим причинам не смогли оперативно ответить пациентке.



В Росздравнадзоре подчеркнули, что история с несвоевременным оказанием помощи жительнице посёлка может коснуться в следующий раз и других пациентов. Поэтому центральной районной больнице необходимо обратить внимание на работу амбулатории. Больнице поручили провести работу по актуализации обеспечения маршрутизации пациентов.



- Население посёлка достаточно большое, и врачебные амбулатории должны быть полностью оснащены не только медицинским оборудованием, но и медицинским персоналом. Кадровая проблема существует не только в Баргузинском районе, но и во всей республике и поэтому требует особого внимания эффективность работы медиков в сёлах на местах. Кадровое обеспечение амбулатории в Юбилейном достаточен, чтобы обеспечить качественными медицинскими услугами население посёлка. Поэтому здесь был вопрос лишь в чётком выстраивании маршрутизации медиков, на что нам и удалось обратить внимание руководства больницы, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.



По факту инцидента и по факту инцидента ОНФ запросил у Баргузинской больницы итоги служебного расследования по нарушению медэтики и данные по технике и кадровому оснащению учреждения.







