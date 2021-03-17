Уроженец Бурятии набирает популярность с клипом «Крузак 200»

Уроженец Бурятии Дагба Бодиев (сценическое имя – BODIEV) выпустил клип на новый трек по названием «Крузак 200». Премьера состоялась 12 марта, на сегодня клип, выложенный на нескольких каналах YouTube, набрал более 736 тысяч просмотров.







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Композиция покоряет российские чарты. Бодиев накануне опубликовал данные в сторис в Instagram о том, какие места заняла песня в различных хит-парадах.











В Сети довольно мало информации о хип-хоп исполнителе: на сайте AboutAn.ru сообщается о том, что творческий путь Дагбы Бодиева начался совсем недавно. В 2019 году предприимчивый парень решил, что ему стоит попробовать себя в написании хип-хоп треков. Ранее он увлекался подобным стилем только в качестве любителя. Первый его сингл не снискал большой популярности, но начинающего артиста это не расстроило.Наибольшую известность BODIEV приобрёл, выпустив такие треки, как «Карусели», «Черный мерин» и «Рассвет».Певец работает с музыкальным лейблом Rhymes Music, живёт он сейчас в Санкт-Петербурге.