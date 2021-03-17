Уроженец Бурятии набирает популярность с клипом «Крузак 200»

Уроженец Бурятии Дагба Бодиев (сценическое имя – BODIEV) выпустил клип на новый трек по названием «Крузак 200». Премьера состоялась 12 марта, на сегодня клип, выложенный на нескольких каналах YouTube, набрал более 736 тысяч просмотров.
Композиция покоряет российские чарты. Бодиев накануне опубликовал данные в сторис в Instagram о том, какие места заняла песня в различных хит-парадах.
В Сети довольно мало информации о хип-хоп исполнителе: на сайте AboutAn.ru сообщается о том, что творческий путь Дагбы Бодиева начался совсем недавно. В 2019 году предприимчивый парень решил, что ему стоит попробовать себя в написании хип-хоп треков. Ранее он увлекался подобным стилем только в качестве любителя. Первый его сингл не снискал большой популярности, но начинающего артиста это не расстроило.
Наибольшую известность BODIEV приобрёл, выпустив такие треки, как «Карусели», «Черный мерин» и «Рассвет».
Певец работает с музыкальным лейблом Rhymes Music, живёт он сейчас в Санкт-Петербурге.