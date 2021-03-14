В Этнографическом музее Улан-Удэ отпраздновали Масленицу

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со вчерашнего праздника
Масленицу в Этнографическом музее народов Забайкалья празднуют 2 дня: 13 и 14 марта.
Накануне, 13 марта, с 13:00 городской культурный центр провёл программу «Как на масленой неделе» с анимационными площадками, посвящёнными масленичной неделе: это встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тёщины вечёрки, золовкины посиделки.
«Участники окунулись в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Гости праздника смогли не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стали их непосредственными участниками», - отмечали организаторы.
Улан-удэнцы посмотрели представления кукольного театра; поучаствовали в масленичных потехах – прыжках через верёвку, метании блинов, а также в мастер-классах и эстафетах. Зазывалы-скоморохи и добрые молодцы провели молодецкие забавы и состязания: стеночный бой, перетягивание каната, поднятие гири. Любой желающий мог поучаствовать в масленичном караоке и почувствовать себя в роли артистов.
Песнями порадовали зрителя народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», который отмечает свой 10-летний юбилей. В программе приняли участие творческие коллективы: детская фольклорная студия «Забавушка», студия современного танца «Пелея», театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори».
14 марта в музее сейчас стартовала праздничная программа «Ух ты, Масленица!». Для гостей праздника выступят артисты Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания». В программе зрителей ждёт театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые встрече и проводам Масленицы. Гости познакомятся со старинными масленичными обрядами и обычаями, примут участие в балаганных увеселениях, театрализованных действах и шуточных сценках.
Для всех желающих поучаствовать в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав, размещённых на стилизованных площадках: «Помереть лучше в поле, чем в бабьем подоле» (мужские состязания), «Бабье заделье – то печь, то рукоделье» (женские состязания), «У наших ворот всегда хоровод» (детские состязания), «Одна игра – не потеха» (общие состязания и народные забавы). Будут проведены зрелищный и традиционно любимый горожанами конкурс «Взятие масленичного столба», большой масленичный хоровод.
Сегодня из-за погодных условий сжигать чучело Масленицы не будут. Также сожжение чучела отменилось на площади Советов.
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
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