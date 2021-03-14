 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

12 марта

Популярное

В Этнографическом музее Улан-Удэ отпраздновали Масленицу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со вчерашнего праздника

Масленицу в Этнографическом музее народов Забайкалья празднуют 2 дня: 13 и 14 марта.

Накануне, 13 марта, с 13:00 городской культурный центр провёл программу «Как на масленой неделе» с анимационными площадками, посвящёнными масленичной неделе: это встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тёщины вечёрки, золовкины посиделки.

«Участники окунулись в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Гости праздника смогли не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стали их непосредственными участниками», - отмечали организаторы.

Улан-удэнцы посмотрели представления кукольного театра; поучаствовали в масленичных потехах – прыжках через верёвку, метании блинов, а также в мастер-классах и эстафетах. Зазывалы-скоморохи и добрые молодцы провели молодецкие забавы и состязания: стеночный бой, перетягивание каната, поднятие гири. Любой желающий мог поучаствовать в масленичном караоке и почувствовать себя в роли артистов.

Песнями порадовали зрителя народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», который отмечает свой 10-летний юбилей. В программе приняли участие творческие коллективы: детская фольклорная студия «Забавушка», студия современного танца «Пелея», театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори».

14 марта в музее сейчас стартовала праздничная программа «Ух ты, Масленица!». Для гостей праздника выступят артисты Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания». В программе зрителей ждёт театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые встрече и проводам Масленицы. Гости познакомятся со старинными масленичными обрядами и обычаями, примут участие в балаганных увеселениях, театрализованных действах и шуточных сценках.
Для всех желающих поучаствовать в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав, размещённых на стилизованных площадках: «Помереть лучше в поле, чем в бабьем подоле» (мужские состязания), «Бабье заделье – то печь, то рукоделье» (женские состязания), «У наших ворот всегда хоровод» (детские состязания), «Одна игра – не потеха» (общие состязания и народные забавы). Будут проведены зрелищный и традиционно любимый горожанами конкурс «Взятие масленичного столба», большой масленичный хоровод.

Сегодня из-за погодных условий сжигать чучело Масленицы не будут. Также сожжение чучела отменилось на площади Советов.


Масленица
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чучело Масленицы не будут сжигать на площади Советов Улан-Удэ
Чучело Масленицы не будут сжигать на площади Советов Улан-Удэ
Общество, 14.03.2021
Обряд «Прощание с зимой» отменился из-за плохой погоды, но народное гуляние состоится
Художник из Бурятии пишет икону от коронавируса
Художник из Бурятии пишет икону от коронавируса
Общество, 14.03.2021
Николай Дудко работает минеральными красками и самодельными кистями
За сутки коронавирусом заразились 72 человека в Бурятии
За сутки коронавирусом заразились 72 человека в Бурятии
Общество, 14.03.2021
Скончались двое больных коронавирусом
Часть Улан-Удэ сидит без света
Часть Улан-Удэ сидит без света
Общество, 14.03.2021
Из-за отсутствия электроэнергии встали трамваи
Бурятские борцы завоевали серебро и бронзу чемпионата России
Бурятские борцы завоевали серебро и бронзу чемпионата России
Общество, 14.03.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество, 14.03.2021
Днём на большей части территории Бурятии снег, местами снегопады

Министр спорта Бурятии записал разговор чемпионов
Министр спорта Бурятии записал разговор чемпионов
Общество, 13.03.2021
Общение Бувайсара Сайтиева и Бориса Будаева проходило в кулуарах чемпионата
Дело о сбитом госинспекторе в Бурятии передадут в центральный аппарат СК
Дело о сбитом госинспекторе в Бурятии передадут в центральный аппарат СК
Общество, 13.03.2021
Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего
Бурятские борцы продолжают участие в чемпионате России
Бурятские борцы продолжают участие в чемпионате России
Общество, 13.03.2021
Завершились квалификационные и отборочные схватки
Дорога к детсаду в Бурятии превратилась в «полосу препятствий»
Дорога к детсаду в Бурятии превратилась в «полосу препятствий»
Общество, 13.03.2021
Родители переживали, что дети могут ушибиться 
Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
Общество, 13.03.2021
«Ещё одна мечта сбылась!», - призналась Татьяна Навка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^