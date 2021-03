Бурятию захватил новый тренд с «ожившими» снимками

В комментариях отметилась вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова, которую Афонин «превратил» в рэп-исполнительницу. «Очень смешно», - оценила Татьяна Мантатова.









Другие подписчики тоже остались в восторге и выражали эмоции смайликами в комментариях.





Сеть охватил новый тренд с оживлением фотографий. Суть заключается том, что через специальное приложение на фотографию накладывается музыка, а сам снимок «оживает». После обработки появляется мимика, человек со снимка моргает, улыбается, подпевает в такт музыке. «Как в Гарри Поттере», - сравнивают некоторые пользователи полученный эффект. Также стал очень популярным сайт MyHeritage, где появилась нейросеть с функцией Deep Nostalgia. Она способна «оживлять» людей на фото. В соцсетях пользователи вовсю делятся снимками, на которых «ожили» их умершие родственники.Бурятию не обошёл тренд. Активные пользователи Сети оживили знаменитый памятник Владимиру Ленину, который установлен на площади Советов в Улан-Удэ.«Голова» Ленина двигается под звуки национальных инструментов, а сам Владимир Ильич улыбается и даже моргает глазами. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ Здесь попросили не судить строго.Большинству подписчиков паблика понравилась это забавное видео: «Кайфует под морин хуур», «Ещё бы флаги развевались», «От такой жизни Ленин даже зашевелился», «Я бы офигела, если бы голова со мной заговорила».Волонтёр, обладатель звания «Супергерой года» Александр Афонин на своей странице в соцсети тоже выложил оживлённые снимки. Но он обработал через приложение главу Бурятии Алексея Цыденова, министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, депутатов Народного Хурала.- Улыбок вам! - написал Александр Афонин и заранее попросил прощения у чиновников, чьи фотографии «оживил».Так, Алексей Цыденов бодро и игриво поёт песню группы «O-ZONE» - «Dragostea din tei», министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов кивает головой под Lmfao – «I am Sexy And I know It», депутат Оксана Бухольцева «спела» глосом Эдит Пиаф – «Non, je ne regrette rien» («Нет, не скорблю ни о чём»), а председатель Народного Хурала Владимир Павлов исполнил хит эпатажного рэпера Моргернштерна «Кадиллак».