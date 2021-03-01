 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Бурятию захватил новый тренд с «ожившими» снимками

Бурятию захватил новый тренд с «ожившими» снимками
Общество, 
На площади «заулыбалась» голова Ленина, а глава Бурятии «исполнил» зажигательную песню

Сеть охватил новый тренд с оживлением фотографий. Суть заключается том, что через специальное приложение на фотографию накладывается музыка, а сам снимок «оживает». После обработки появляется мимика, человек со снимка моргает, улыбается, подпевает в такт музыке. «Как в Гарри Поттере», - сравнивают некоторые пользователи полученный эффект. Также стал очень популярным сайт MyHeritage, где появилась нейросеть с функцией Deep Nostalgia. Она способна «оживлять» людей на фото. В соцсетях пользователи вовсю делятся снимками, на которых «ожили» их умершие родственники.

Бурятию не обошёл тренд. Активные пользователи Сети оживили знаменитый памятник Владимиру Ленину, который установлен на площади Советов в Улан-Удэ.

«Голова» Ленина двигается под звуки национальных инструментов, а сам Владимир Ильич улыбается и даже моргает глазами. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ Здесь попросили не судить строго.

Большинству подписчиков паблика понравилась это забавное видео: «Кайфует под морин хуур», «Ещё бы флаги развевались», «От такой жизни Ленин даже зашевелился», «Я бы офигела, если бы голова со мной заговорила».



Волонтёр, обладатель звания «Супергерой года» Александр Афонин на своей странице в соцсети тоже выложил оживлённые снимки. Но он обработал через приложение главу Бурятии Алексея Цыденова, министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, депутатов Народного Хурала.

- Улыбок вам! - написал Александр Афонин и заранее попросил прощения у чиновников, чьи фотографии «оживил».

Так, Алексей Цыденов бодро и игриво поёт песню группы «O-ZONE» - «Dragostea din tei», министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов кивает головой под Lmfao – «I am Sexy And I know It», депутат Оксана Бухольцева «спела» глосом Эдит Пиаф – «Non, je ne regrette rien» («Нет, не скорблю ни о чём»), а председатель Народного Хурала Владимир Павлов исполнил хит эпатажного рэпера Моргернштерна «Кадиллак». 









В комментариях отметилась вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова, которую Афонин «превратил» в рэп-исполнительницу. «Очень смешно», - оценила Татьяна Мантатова.



Другие подписчики тоже остались в восторге и выражали эмоции смайликами в комментариях. 

социальная сеть фотография
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МВД Бурятии отсудило у военного фельдшера около 900 тысяч
МВД Бурятии отсудило у военного фельдшера около 900 тысяч
Общество, 01.03.2021
Мужчина незаконно получал пенсию и надбавки
Ролик о Бурятии может стать лучшим в России
Ролик о Бурятии может стать лучшим в России
Общество, 01.03.2021
Видео о Бурятии участвует в конкурсе международной выставки
В Бурятии потеплеет
В Бурятии потеплеет
Общество, 01.03.2021
Однако местами ночные температуры опустятся до -39
Росгвардейцы Бурятии оказались быстрее всех на лыжне
Росгвардейцы Бурятии оказались быстрее всех на лыжне
Общество, 01.03.2021
На втором месте оказалась команда МЧС
В школах Бурятии пройдут уроки ко дню гражданской обороны
В школах Бурятии пройдут уроки ко дню гражданской обороны
Общество, 01.03.2021
История праздника берёт начало в 1931 году
Пьяный мужчина лежал на «зебре» в центре Улан-Удэ
Пьяный мужчина лежал на «зебре» в центре Улан-Удэ
Общество, 01.03.2021
Неадекватного мужчину с проезжей части увёл полицейский
В Бурятии завоют сирены
В Бурятии завоют сирены
Общество, 01.03.2021
В среду пройдёт проверка системы оповещения
В Иркутской области вытащили застрявшую фуру
Общество, 01.03.2021
Дальнобойщик остановился на обочине и увяз в снегу
В Улан-Удэ театр устроит обсуждение спектаклей со зрителями
В Улан-Удэ театр устроит обсуждение спектаклей со зрителями
Общество, 01.03.2021
В театре имени Бестужева стартует проект «Talk»
Улан-удэнцы выберут актёра и актрису года
Улан-удэнцы выберут актёра и актрису года
Общество, 01.03.2021
Зрительское голосование состоится ко Дню театра
Бурятский политик предложила переименовать «Женский день»
Бурятский политик предложила переименовать «Женский день»
Общество, 01.03.2021
Лидер бурятского «Яблока» считает, что сегодняшняя ситуация вокруг 8 марта является сексизмом
В Бурятии создали штаб волонтёров для спасения малышки Адисы
В Бурятии создали штаб волонтёров для спасения малышки Адисы
Общество, 01.03.2021
«Времени катастрофически мало», - отмечают родители девочки
В Улан-Удэ прошла премьера семейного спектакля с элементами цирка
В Улан-Удэ прошла премьера семейного спектакля с элементами цирка
Общество, 01.03.2021
В театре имени Бестужева показали премьеру спектакля «Добывайки»
В Бурятии резко выросло число контактных с больными ковидом
В Бурятии резко выросло число контактных с больными ковидом
Общество, 01.03.2021
Растёт занятость коечного фонда для больных коронавирусом  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^