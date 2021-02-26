Обложку альбома украсит работа художника Зорикто Доржиева
Группа «Намгар» успешно собрала деньги на новый альбом.
Как сообщал «Байкал-Daily», певица Намгар Лхасаранова из Бурятии объявила летом 2020 года о старте краудфандинг-проекта на портале Planeta.ru, в рамках которого в 2021 году будет выпущен новый альбом группы «Намгар». Певица призывала поддержать проект – стать акционером альбома, сделать предзаказ пластинки или купить лот.
Отмечалось, что на собранные деньги группа сможет записать 10 песен, оплатить работу в студии и создать дизайн альбома. В создании последнего примут участие музыканты разных стран и культур: Фредрик Эллингтон (Норвегия), Мерлинн Этторе (Канада), Радик Тюлюш и Алексей Сарыглар (Республика Тыва), Евгений Золотарев (Бурятия), Алексей Баев (Ангарск), Геннадий Лаврентьев (Москва), Тимур Золотарев (Кункур, Агинское).
25 февраля сбор денег на новый альбом был завершён – музыканты собрали 249 тысяч из запланированных 300. Проект на платформе поддержали 213 раз, и на нём появилась отметка – «успешно завершён».
Певица на своей странице в Instagram ранее сообщала, что работа над альбомом идёт плотно.
- За последние два месяца мы провели на студии около 180 часов, а также потратили на разъезды 600 литров бензина и выпили почти 90 литров чая! В записи участвуют музыканты, которые находятся на расстоянии 6500 км друг от друга - из Тывы, Норвегии, Москвы, Бурятии. Непосредственно над альбомом работают 9 человек, и ещё 9 занимаются дизайном, текстами, звуками и т. д. Сердечно благодарим всех наших музыкантов, которые трудятся день и ночь для красивого звука и душевной мелодии, чтобы любой слушатель мог очутиться в Кункурских степях или солнечной Бурятии, - писала Намгар в конце января.
Также она добавила в соцсети, что на обложке альбома будет работа известного художника Зорикто Доржиева. Релиз ожидается 25 июня.
Группа «Намгар» собрала деньги на новый альбом
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Обложку альбома украсит работа художника Зорикто Доржиева
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