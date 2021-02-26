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Группа «Намгар» собрала деньги на новый альбом

Группа «Намгар» собрала деньги на новый альбом
Общество, 
Обложку альбома украсит работа художника Зорикто Доржиева

Группа «Намгар» успешно собрала деньги на новый альбом.

Как сообщал «Байкал-Daily», певица Намгар Лхасаранова из Бурятии объявила летом 2020 года о старте краудфандинг-проекта на портале Planeta.ru, в рамках которого в 2021 году будет выпущен новый альбом группы «Намгар». Певица призывала поддержать проект – стать акционером альбома, сделать предзаказ пластинки или купить лот.

Отмечалось, что на собранные деньги группа сможет записать 10 песен, оплатить работу в студии и создать дизайн альбома. В создании последнего примут участие музыканты разных стран и культур: Фредрик Эллингтон (Норвегия), Мерлинн Этторе (Канада), Радик Тюлюш и Алексей Сарыглар (Республика Тыва), Евгений Золотарев (Бурятия), Алексей Баев (Ангарск), Геннадий Лаврентьев (Москва), Тимур Золотарев (Кункур, Агинское).

25 февраля сбор денег на новый альбом был завершён – музыканты собрали 249 тысяч из запланированных 300. Проект на платформе поддержали 213 раз, и на нём появилась отметка – «успешно завершён».

Певица на своей странице в Instagram ранее сообщала, что работа над альбомом идёт плотно.

- За последние два месяца мы провели на студии около 180 часов, а также потратили на разъезды 600 литров бензина и выпили почти 90 литров чая! В записи участвуют музыканты, которые находятся на расстоянии 6500 км друг от друга - из Тывы, Норвегии, Москвы, Бурятии. Непосредственно над альбомом работают 9 человек, и ещё 9 занимаются дизайном, текстами, звуками и т. д. Сердечно благодарим всех наших музыкантов, которые трудятся день и ночь для красивого звука и душевной мелодии, чтобы любой слушатель мог очутиться в Кункурских степях или солнечной Бурятии, - писала Намгар в конце января.

Также она добавила в соцсети, что на обложке альбома будет работа известного художника Зорикто Доржиева. Релиз ожидается 25 июня.



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