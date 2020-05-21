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«Очень грустно»: Организаторов «Голоса кочевников» расстроил его перенос

«Очень грустно»: Организаторов «Голоса кочевников» расстроил его перенос
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Точной даты проведения популярного в Бурятии фестиваля пока нет

Как сообщал «Байкал-Daily», музыкальный этно-фестиваль «Голос Кочевников» этим летом точно не состоится, возможно, его перенесут на осень, обсуждается вопрос о том, чтобы провести не в Заиграевском районе Бурятии, а в Улан-Удэ. Такие меры приняты из-за угрозы распространения коронавируса. 

Вчера на странице фестиваля в Instagram опубликовали запись, о том, что организаторы фестиваля надеются, что мероприятие всё же состоится в 2020 году. Фестиваль планировался на начало июля, а теперь, возможно, пройдёт осенью.

- Итак, в июле фестиваля не будет. Однако, мы надеемся, что за лето эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и 12-й «Голос кочевников» всё-таки пройдёт в 2020 году. Один из рассматриваемых нами вариантов — это проведение фестиваля осенью в черте города. В любом случае всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Мы не хотим подвергать вас риску заражения, - написали организаторы «Голоса кочевников».

Из-за переноса мероприятия на более поздний срок расстроилась арт-директор фестиваля Наталия Уланова. На своей странице в соцсети она опубликовала пост на эту тему. По её словам, «Голос кочевников» был главным событием её лета.

- Честно говоря, мне очень грустно. Голос кочевников Voice of Nomads уже 11 лет был главным событием моего лета. На одного кита стало меньше, но «моя Земля» старается удержаться. Даже великий юбилейный «Гластнебери» перенесли на 2021 год! Но мне от этого не легче. А легче мне от сообщений людей, которых я не знаю. И в которых они пишут о том, как они ждали фестиваль и как сожалеют они, что его не будет этим летом из-за коронавируса, - написала Наталия Уланова.

Постоянные посетители фестиваля также высказались в Сети, выразив своё сожаление о переносе фестиваля: «Лето без кочевников, это не лето», «Лето пропало», «В кое веки моё лето пройдёт без Голоса кочевников. Остаётся только мечтать... надеяться и ждать», «Вот это потеря потерь».

Другие же с оптимизмом ждут фестиваля, некоторые даже предложили свои варианты места проведения мероприятия: «Как вариант, можно осенью в Этнографическом музее», «Голос кочевников» - моя любовь, надеюсь на встречу осенью, а если нет - с нетерпением жду следующего года. Спасибо организаторам за то, что вообще есть такой чудесный фестиваль», «Будем ждать и держать кулаки, чтобы он состоялся хоть осенью. Тем более осенью в Бурятии чудесно».

В прошлом году «Голос кочевников» посетило около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты. 

В 2018 года фестивале выступил Вячеслав Бутусов


Голос кочевников коронавирус
 
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