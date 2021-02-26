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Иркутск примет неделю неформального образования

Иркутск примет неделю неформального образования
Общество,  Фото:pixabay.com
В течение шести дней на различных площадках города пройдут сотни различных познавательных и обучающих занятий

В Иркутске с 1 по 6 марта пройдёт IX неделя неформального образования. На различных площадках города состоится около 700 познавательных и обучающих занятий. Программой запланировано проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, живописи, деревообработке, открытых тренировок по йоге, дзюдо, айкидо, капоэйра, каратэ. Также состоятся занятия по профориентации в иркутских ссузах, консультации и тренинги психологов, занятия по программированию и построению веб-сайтов.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество участников на каждом мероприятии ограничено до 15 человек, все участники должны иметь средства индивидуальной защиты (маски, антисептики).

В рамках недели состоится розыгрыш призов (0+) в социальных сетях. Для участия необходимо опубликовать пост с фото или видео с посещённого мероприятия и поставить хештег #Неделя2021Иркутск. Победители розыгрыша будут определены случайным образом 9 марта в инстаграм-аккаунте «Общественная жизнь города Иркутска». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск образование
 
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