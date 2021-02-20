Шахматисты Агинского округа успешно выступили в Белграде

Общество, Фото: федерация шахмат Забайкальского края

В Сербии завершился первый этап турнира Radnickichess - 2021



В городе Белграде, столице Сербии, завершился турнир по шахматам с нормой международного мастера Radnickichess - 2021. В нём приняли участие представители Забайкальского края Яна Жапова и Аюша Долсонов.



- Яна по итогам турнира, набрав 4,5 очка из 9 возможных, выполнила уже второй балл женского международного мастера. При этом прибавив 126 пунктов международного рейтинга, - рассказали в федерации шахмат Забайкальского края.



Также они добавили, что Аюша Долсонов занял третье место в первый день состязаний, опередив при этом пять мастеров. Рейтинговая прибавка составила 28 пунктов.



Стоит также отметить, что 19 февраля в Белграде стартовал новый турнир с нормой международного мастера, где участие принимают Яна Жапова и Аюша Долсонов. Ою этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

