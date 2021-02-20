В Сербии завершился первый этап турнира Radnickichess - 2021
В городе Белграде, столице Сербии, завершился турнир по шахматам с нормой международного мастера Radnickichess - 2021. В нём приняли участие представители Забайкальского края Яна Жапова и Аюша Долсонов.
- Яна по итогам турнира, набрав 4,5 очка из 9 возможных, выполнила уже второй балл женского международного мастера. При этом прибавив 126 пунктов международного рейтинга, - рассказали в федерации шахмат Забайкальского края.
Также они добавили, что Аюша Долсонов занял третье место в первый день состязаний, опередив при этом пять мастеров. Рейтинговая прибавка составила 28 пунктов.
Стоит также отметить, что 19 февраля в Белграде стартовал новый турнир с нормой международного мастера, где участие принимают Яна Жапова и Аюша Долсонов. Ою этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Шахматисты Агинского округа успешно выступили в Белграде
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