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Александр Богомоев рискует «пролететь» мимо Олимпиады

Александр Богомоев рискует «пролететь» мимо Олимпиады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александра Богомоева не оказалось в списке участников домашнего чемпионата России

Стал известен список сборной Бурятии на предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе, который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 марта. Список опубликовало минспорта республики, а также паблик «Борцы Бурятии». В нём нет известного спортсмена Александра Богомоева. Как отмечают пользователи в комментариях, у борца травма. Они сожалеют, что Богомоева не будет на крупных соревнованиях:

«Как всегда много вопросов, будут ли ответы? Важнейший старт и отсутствие Богомоева удивляет и расстраивает!!! Единственный шанс зацепиться за путевку на Олимпийские игры»

«А где Богомоев Александр?»

Богомоеву 31 год. Ему не удалось отобраться и на предыдущую Олимпиаду. В 2016 году на чемпионате России в результате финальной схватки между бурятским борцом и якутским Виктором Лебедевым, победу присудили последнему. Разразился большой скандал, поскольку с таким решением категорически не согласились болельщики.

Позже Виктор Лебедев заявил, что отказывается от участия в Олимпиаде. В поддержку обоих борцов в родных республиках проходили митинги. Однако Россию на Олимпийских играх в этом весе представил всё же якутский борец, Богомоев же вылетел «запасным»

В итоге Виктор Лебедев не смог завоевать медалей Олимпиады, проиграв четвертьфинальную схватку.

На мартовский чемпионат в Бурятию приедут ведущие спортсмены страны. Все претенденты на Олимпийские игры обязаны хорошо подготовиться и выступить на улан-удэнском чемпионате страны.

Недавно стало известно, что на соревнования, которые состоятся в ФСК, пустят зрителей.

Республику будут представлять на чемпионате 22 борца:

Алдар Бальжинимаев
Жаргал Дамдинов
Баясхалан Очиров
Булат Батоев
Евгений Жербаев
Буян Цыренов
Очир Доржиев
Никита Жаргалов
Буянто Шадапов
Алексей Сабидаев
Барас Базаров
Цэдаши Дугаров
Алексей Анищик
Алдар Дондоков
Балдан Цыжипов
Батор Доржиев
Виктор Будаев
Даша Шарастепанов
Тамир Гармаев
Алексей Боровицкий
Булат Баясхолонов



спорт вольная борьба Олимпийские игры Александр Богомоев
 
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