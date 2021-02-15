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Шахматист из Бурятии выступает на турнире в Сербии

Шахматист из Бурятии выступает на турнире в Сербии
Общество,  Фото:pixabay.com
В международных соревнованиях также участвует спортсменка из Агинского округа

Шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов принимает участие в международном турнире «Radnickichess- 2021» в Сербии. Соревнования проходят в Белграде с 10 по 25 февраля.

- Данные соревнования традиционные, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией число участников значительно уменьшилось. На этот раз организаторы ограничились лишь 20 приглашёнными спортсменами, среди которых наши талантливые шахматисты Эрдэм Хубукшанов и Яна Жапова, - сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

20 спортсменов разделены на два турнира, которые проводятся по круговой системе. Эрдэм и Яна играют в турнире с нормой международного мастера. Сразу после первого турнира с нормой мастера стартует второй. Вернутся домой наши спортсмены только 28 февраля.
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