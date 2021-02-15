В международных соревнованиях также участвует спортсменка из Агинского округа
Шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов принимает участие в международном турнире «Radnickichess- 2021» в Сербии. Соревнования проходят в Белграде с 10 по 25 февраля.
- Данные соревнования традиционные, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией число участников значительно уменьшилось. На этот раз организаторы ограничились лишь 20 приглашёнными спортсменами, среди которых наши талантливые шахматисты Эрдэм Хубукшанов и Яна Жапова, - сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
20 спортсменов разделены на два турнира, которые проводятся по круговой системе. Эрдэм и Яна играют в турнире с нормой международного мастера. Сразу после первого турнира с нормой мастера стартует второй. Вернутся домой наши спортсмены только 28 февраля.
Шахматист из Бурятии выступает на турнире в Сербии
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