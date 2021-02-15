Шахматист из Бурятии выступает на турнире в Сербии

В международных соревнованиях также участвует спортсменка из Агинского округа



Шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов принимает участие в международном турнире «Radnickichess- 2021» в Сербии. Соревнования проходят в Белграде с 10 по 25 февраля.



- Данные соревнования традиционные, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией число участников значительно уменьшилось. На этот раз организаторы ограничились лишь 20 приглашёнными спортсменами, среди которых наши талантливые шахматисты Эрдэм Хубукшанов и Яна Жапова, - сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.



20 спортсменов разделены на два турнира, которые проводятся по круговой системе. Эрдэм и Яна играют в турнире с нормой международного мастера. Сразу после первого турнира с нормой мастера стартует второй. Вернутся домой наши спортсмены только 28 февраля.

