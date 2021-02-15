В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы



В Бурятии военнослужащие приступили к занятиям по огневой подготовке на полигоне «Бурдуны», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Они выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова, пулемёта ПК, снайперской винтовки Драгунова.



Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 усовершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин состоится в дневное и ночное время суток.



В мероприятиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.



