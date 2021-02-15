В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы

В мероприятиях примут участие более 500 человек
В Бурятии военнослужащие приступили к занятиям по огневой подготовке на полигоне «Бурдуны», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Они выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова, пулемёта ПК, снайперской винтовки Драгунова.
Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 усовершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин состоится в дневное и ночное время суток.
В мероприятиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.
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