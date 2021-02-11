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В Бурятии закончат реконструкцию проблемного МАПП в Кяхте

В Бурятии закончат реконструкцию проблемного МАПП в Кяхте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его планируют завершить осенью 2021 года

Реконструкцию проблемного пункта пропуска в Кяхте планируют завершить осенью 2021 года. Об этом на совещании у главы Бурятии рассказал руководитель ФКГУ «Росгранстрой» Виталий Шишмарёв. Он прибыл в республику с рабочим визитом. Именно «Росгранстрой» занимается реконструкцией, содержанием и обслуживанием пунктов пропуска, сообщает пресс-служба минтранса РБ.

Работы по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кяхта» начались в 2013 году. С тех пор несколько раз менялся подрядчик, и сроки запуска новых полос переносились. В 2019 году была попытка приёмки объекта, но из-за выявленных недостатков, работу так и не приняли. Поэтому начались работы по устранению недостатков.

- На сегодняшний день практически все работы завершены, однако остались замечания к оборудованию, и ФКГУ «Росгранстрой» принял решение полностью его заменить. Средства в размере 9 млн рублей на покупку оборудования выделят из федерального бюджета, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

- На изготовление, монтаж и поставку системы радиационного контроля закладывается 9 месяцев. Меж тем планируется встреча с заводом-изготовителем. Я думаю в рамках поставки на иные объекты и совместно с таможней, мы обсудим, чтобы первым делом совершить доставку в Кяхту. Для нас очень важно запуститься как можно раньше, потому что здания уже введены в эксплуатацию, – заявил руководитель «Росгранстроя» Виталий Шишмарёв.

Кроме того, пропускной пункт в Кяхте, впрочем как и другие пункты на российско-китайской и российско-монгольской границах, оборудуют современным модульным дезинфекционным оборудованием для автомобилей. После завершения реконструкции на пункте пропуска станет больше помещений, где будет проводиться таможенный контроль, а это увеличит пропускную способность в два раза: до 3000 людей и до 1000 автомобилей в сутки.

На совещании рассмотрели и другой важный вопрос: реконструкцию железнодорожного пункта пропуска Наушки.

- Станция будет «зарежимлена», то есть по границам станции мы установим пределы пунктов пропуска и обеспечим режим, в соответствии с техзаданием пограничной службы. Это значит, что будет установлена комплексная система безопасности, ограждение, видеонаблюдение, датчики перемещения. Соответственно никто не сможет пересечь этот объект. Сегодня местные жители беспрепятственно пересекают пути, при этом нарушая правила безопасности, но после ввода объекта в эксплуатацию, пересечь этот объект просто так не получится. В этой связи рассматривается вопрос строительства надземного пешеходного перехода, чтобы жители не попадали в режимную зону, а свободно и безопасно переходили через станцию, – пояснил Виталий Шишмарёв.

Приблизительная стоимость надземного перехода составит 150-200 млн рублей.

- Без этого пешеходного перехода никакие работы по реконструкции на пропускном пункте начаться не могут, - заключил глава Бурятии Алексей Цыденов и поручил проработать этот вопрос совместно с ОАО «РЖД».
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