В Чите волейболисты ДФО сыграют в «Летающий мяч»

В соревнованиях примут участие 12 команд



В Чите 10 февраля стартуют всероссийские соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек 13-14 лет «Летающий мяч».



- В соревнованиях примут участие 12 команд – представители Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв. Соревнования пройдут в двух спортивных залах спортивного комплекса «Олимпиец» и «Медакадемия, - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.



Состязания завершатся 14 февраля. Начало игр в 9:00 и 10:00. В целях профилактики мероприятия пройдут без участия зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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