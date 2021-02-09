В соревнованиях примут участие 12 команд
В Чите 10 февраля стартуют всероссийские соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек 13-14 лет «Летающий мяч».
- В соревнованиях примут участие 12 команд – представители Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв. Соревнования пройдут в двух спортивных залах спортивного комплекса «Олимпиец» и «Медакадемия, - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.
Состязания завершатся 14 февраля. Начало игр в 9:00 и 10:00. В целях профилактики мероприятия пройдут без участия зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите волейболисты ДФО сыграют в «Летающий мяч»
Общество, Фото:
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