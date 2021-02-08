В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик



Зимник был открыт в минувшую субботу, однако спустя два дня объект пришлось закрыть. Перед началом движения машин инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии было проведено её техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.



На ледовой дороге были выставлены вешки, спасательные щиты с необходимым инвентарём, а также дорожные знаки, указывающие на разрешённый скоростной режим, расстояние между автотранспортом и самое главное - грузоподъёмность, ограничение которой составило 7 тонн. Пропускной режим на ледовой переправе проводился в светлое время суток.



- Установлено, что в воскресенье вечером, в нарушение требований имеющихся знаков о запрете движения по переправе большегрузных автомобилей, на переправу въехал грузовик и без остановки проследовал на другой берег. Под тяжестью машины ледовая поверхность дороги была нарушена, образовались провалы. Водитель не только нарушил правила движения, но и подверг свою жизнь опасности. Имеется фотофиксация нарушения, которая будет передана правоохранительным органам для принятия правового решения по факту нарушения, - рассказал главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.



На переправе ведутся восстановительные работы. После их завершения будет принято решения о ее дальнейшей эксплуатации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.





