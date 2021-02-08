 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы

В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик

Зимник был открыт в минувшую субботу, однако спустя два дня объект пришлось закрыть. Перед началом движения машин инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии было проведено её техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.

На ледовой дороге были выставлены вешки, спасательные щиты с необходимым инвентарём, а также дорожные знаки, указывающие на разрешённый скоростной режим, расстояние между автотранспортом и самое главное - грузоподъёмность, ограничение которой составило 7 тонн. Пропускной режим на ледовой переправе проводился в светлое время суток.

- Установлено, что в воскресенье вечером, в нарушение требований имеющихся знаков о запрете движения по переправе большегрузных автомобилей, на переправу въехал грузовик и без остановки проследовал на другой берег. Под тяжестью машины ледовая поверхность дороги была нарушена, образовались провалы. Водитель не только нарушил правила движения, но и подверг свою жизнь опасности. Имеется фотофиксация нарушения, которая будет передана правоохранительным органам для принятия правового решения по факту нарушения, - рассказал главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

На переправе ведутся восстановительные работы. После их завершения будет принято решения о ее дальнейшей эксплуатации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. 


Ледовые переправы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
Общество, 08.02.2021
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик  
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Общество, 08.02.2021
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, 08.02.2021
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Общество, 08.02.2021
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Общество, 08.02.2021
Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Общество, 08.02.2021
Пользователи отметили, что треск льда похож на перестрелки из бластеров в фильмах
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
Общество, 08.02.2021
Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
Общество, 08.02.2021
Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^