В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятия прошло в Селенгинске



В Кабанском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции организовали занятие по правилам дорожной грамотности для самых юных участников дорожного движения. Тематическое мероприятие прошло в детском саду «Алёнушка» в посёлке Селенгинске.



Детсадовцы стали участниками творческого номера «Путешествие в страну дорожных знаков». Педагоги и автоинспекторы в игровой форме рассказали детям о безопасном поведении на дороге. Ребята повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора, закрепили навыки перехода проезжей части поделились своими знаниями в области дорожной безопасности.



В завершении встречи малыши получили в подарок яркие световозвращающие аксессуары, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



