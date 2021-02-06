Мероприятия прошло в Селенгинске
В Кабанском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции организовали занятие по правилам дорожной грамотности для самых юных участников дорожного движения. Тематическое мероприятие прошло в детском саду «Алёнушка» в посёлке Селенгинске.
Детсадовцы стали участниками творческого номера «Путешествие в страну дорожных знаков». Педагоги и автоинспекторы в игровой форме рассказали детям о безопасном поведении на дороге. Ребята повторили значение дорожных знаков и сигналов светофора, закрепили навыки перехода проезжей части поделились своими знаниями в области дорожной безопасности.
В завершении встречи малыши получили в подарок яркие световозвращающие аксессуары, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
Общество, Фото:
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