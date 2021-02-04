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В Улан-Удэ открыли новые оперштабы по отлову собак

В Улан-Удэ открыли новые оперштабы по отлову собак
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Первый оперштаб открылся в Забайкальском, а теперь они есть во всех районах

В столице Бурятии с начала недели в каждом районе открыты оперативные штабы по отлову безнадзорных собак. Сотрудники оперштабов принимают обращения по телефону и через мессенджеры, сообщили в комитете городского хозяйства.

С конца декабря, после страшного нападения собак на 20-летнюю девушку и нескольких других нападений улан-удэнцы оставили 3,5 тысячи обращений. Из них обработано 2285 (65%). Продолжаются ежедневные рейды по домам. С 24 декабря проверено 10148 домовладений, составлено 222 протокола об административных правонарушениях, выдано 2464 требования на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных.

Оперштабы работают ежедневно с 8.30 до 17.00, в выходные приём заявок ведется через мессенджеры.

В Железнодорожном районе действуют три штаба:

– общий штаб по району. Тел.: 44-30-00.
Чтобы присоединиться к сообществу в Viber, отсканируйте этот код: 



– мкр. Солнечный, Площадка, Матросова, Полигон, Старый Зеленый, Новый Зелёный, Загорск, Восточный. Тел.: 25-31-70.
Сообщество в Viber: «Штаб по отлову собак Загорск» 



– мкр. Орешкова, ПВЗ, Верхняя Березовка, Кирзавод. Тел.: 26-72-87. Сообщество в Viber: «Штаб по отлову Орешково» 



В Советском районе работают три оперативных штаба:
– центр. Тел.: 21-37-21;
– мкр. Стеклозавод, станция Дивизионная. Тел.: 8-950-399-07-31;
– мкр. Заречный. Тел.: 8-9025-30-17-08.

Общее сообщество трех штабов Советского района в Viber: «Отлов собак по Советскому району» 



В Октябрьском районе продолжает работу первый открывшийся в городе штаб в микрорайоне Забайкальский. Его работу признали эффективной.

– мкр. Забайкальский. Тел.: 29-01-30. Сообщество в Viber: «Собаки ЗВС !!!» 

 

– мкр. Светлый, Радужный, Н. Комушка. Тел.: 8-914-844-35-25. Сообщество в Viber: «Собаки мкр. Комушка, Радужный» 



– мкр. 140, Энергетик, Таежный, Спиртзаводская трасса. Тел.: 8-914-982-79-00. Сообщество в Viber: «Собаки Таёжный, СНТ «Энергетик» 



Накануне вопрос содержания и обращения с собаками в том числе, без владельцев, по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова взял на особый контроль зампред правительства Пётр Мордовской. Он потребовал заняться собачьим вопросом и сельские районы, где такой работы, в отличие от Улан-Удэ и Заиграевского района, нет. Представитель мэрии Улан-Удэ, в свою очередь, отметил, что если пригородные районы не возьмутся за своих собак, они в конечном итоги придут на «зачищенные» улицы столицы республики.


собаки бездомные животные
 
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