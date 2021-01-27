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Улан-удэнцы объединились в охоте на собак

Улан-удэнцы объединились в охоте на собак
Общество, 
Собак отлавливают с помощью дрона и мессенджеров

Сегодня утром для жителей посёлка Забайкальский, где произошли страшные нападения собак на людей, запустили чат в Viber. Сюда местные жители скидывают информацию о местах, где видели безнадзорных собак. Представители оперативного штаба направляют по адресам группы отлова.

Жители Забайкальского с энтузиазмом включились в «охоту» на собак. Они оставляют сообщения, в том числе с фотографиями:

«Вот эта рыжая вчера была. Там, где девочку покусали вчера»,

«Можно тогда выловить собак с ДНТ «Родник», Ивовая»,

«Пожалуйста, проверьте собак на строящемся объекте детсада. Были неоднократно нападения собак, выходящих с их территории. Выйти на улицу невозможно из-за них. Просьба проехать и отловить их»,

«Там, где вчера напали на девочку, чуть выше по ул. Возрождения стоят два дома отдельно, светло-рыжая собака средних размеров бегает свободно. Проезжал мимо на машине, она убежала во двор одного из домов, в котором нет забора».

Один местный житель написал про собак, бегающих по улице Единства. «Этих в первую очередь, они опаснее всех!» - поддержала его местная жительница.

По некоторым заявкам собак удалось быстро найти и поймать.

- В 22,23,27 кварталах бегают две собаки бездомные, не дают пройти (чёрная, рыжая), точное их нахождение могу показать, - поделился местный житель.

Спустя короткое время сотрудник оперштаба отчитался, что по данной заявке поймана одна (чёрная) собака, вторую ищут.

Один из пользователей чата – заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. В первой половине дня он обратился к жителям Забайкальского с просьбой быть активнее, тогда заявок было ещё мало, три бригады отлова ждали адреса.

- Лично объехал на три раза весь Забайкальский. Взяли всего две особи. Прошу усилить бдительность, - призвал Гашев.

Местные жители уже вовсю предлагают помощь группам отлова. Один из них, например, в обеденный перерыв объезжал местность Первое поле, где собаки едва не растерзали заживо 20-летнюю девушку.

Жительница поделилась, что много бездомных собак должно быть в лесу.

- По лесу вызвали лесников, отрабатываем лес. С обеда будем отрабатывать с квадрокоптером, - откликнулся Сергей Гашев.

В комитете городского хозяйства представили видео с квадрокоптера, который подняли над посёлком в поисках собак:


Одну собаку, которая прячется от людей, никак не могут поймать. Жители предлагают скооперироваться и едва ли не устроить на неё облаву. По поводу убегающей от людей собаки состоялся следующий диалог:

«Эта рыжая - умная, убегает на поле, там не проехать, чуть машину не посадил»,
«Рыжая в поле убежала, там не проехать»,
«Ее реально только с дрона надо отслеживать или бандой пешком загонять»,
«Облаву надо делать, собраться всем взрослым и делать облаву».

В правилах чата значится «никакой болтовни», обсуждения, а также осуждающие комментарии удаляются. Так, утром улан-удэнка написала в чате: «Всех собак убивают и сжигают. А у вас душа радуется». Сейчас этого сообщения уже нет. А вот ответный комментарий другой женщины остался, она написала: «Не поверите! Да, радуется! Душа радуется, что мои дети дай бог смогут спокойно выйти за ограду!».

С улиц могут забирать и собак, на ушах которых есть специальные бирки, показывающие, что они были ранее отловлены и стерилизованы.

- Согласно действующего законодательства, служба отлова не может забирать биркованных собак. Данные собаки прошли процедуру купирования и прививки от бешенства. Однако если данная собака проявляет агрессию, то она изымается с улицы. Решение принимается на месте, исходя из поведения собаки, - пояснил представитель оперштаба.

На 18 часов, в Забайкальском поймали 36 собак благодаря сообщениям граждан. Все сигналы отрабатывали четыре бригады. Ещё три собаки были возвращены хозяевам, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении. Хозяевам будет вынесен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей, в ближайшем будущем штраф по таким случаям увеличится до 5 тысяч.

- Благодарим жителей за активную гражданскую позицию и призываем всех владельцев собак следить за своими питомцами и не выпускать на самовыгул, - призвали в оперштабе.

В Забайкальском с конца декабря произошёл ряд нападений собак на людей. Сильнее всех пострадали 20-летняя девушка и 11-летний мальчик, которых даже отправили на лечение в Москву. Накануне собаки покусали девятилетнюю девочку, сейчас она в больнице. Вчера состоялся сход жителей, на котором власти пообещали, что нападений больше не допустят. Судя по всему, улицы посёлка решили полностью зачистить от собак. В Улан-Удэ действует режим повышенной готовности, дающий права на усыпление подозрительных по бешенству собак.
собаки
 
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