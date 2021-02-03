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Объявившего голодовку бурятского блогера увезли в больницу

Объявившего голодовку бурятского блогера увезли в больницу
Общество, 
Дмитрий Баиров из ИВС попал в БСМП

Скандального блогера Дмитрия Баирова, который объявил о голодовке в изоляторе временного содержания, увезли в БСМП. Об этом стало известно из прямого эфира, устроенного в соцсети общественницей Надеждой Филоновой.

- Дима Баиров выглядит очень бледно, я успела с ним поздороваться, успела поздравить его и сказать о том, что мы все его ценим, - сообщила она.

По словам активиста Зуртана Халтарова, Баиров выглядит осунувшимся. «Покровы кожи белые, глаза впалые, но дух боевой», - поделился Зуртан Халтаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня кинодеятель Артём Бурлов опубликовал открытое письмо министерству здравоохранения Бурятии. В нём говорилось, что общественные и правозащитные организации встревожены состоянием здоровья Баирова, находящегося под арестом в ИВС.

«Известный в Бурятии блогер, журналист, Дмитрий Баиров уже пятый день ведёт голодовку в изоляторе временного содержания. Вечером 01.02 он просил вызвать скорую помощь, но на его просьбы не последовало никакой реакции!!! Поэтому общественность Бурятии встревожена состоянием его здоровья и просит Вас принять меры по его немедленной госпитализации и проведению обследования состояния его здоровья, иначе может быть поздно», - обращались они к министерству.

Дмитрий Баиров был задержан 28 января. По решению суда он проведёт в ИВС 25 суток. Наказание он получил за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Позже была подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой Верховный суд Баирову и его защитнику Надежде Низовкиной отказал.



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В Бурятии встревожены состоянием голодающего блогера Дмитрия Баирова

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