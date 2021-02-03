В Улан-Удэ театр сделал подарок медикам ковидных госпиталей

Общество, Фото: Александра Данилова

120 медработников посмотрели спектакль «Слишком женатый таксист»



31 января врачи четырёх ковидных госпиталей побывали на спектакле Русского драмтеатра имени Бестужева «Слишком женатый таксист» Рея Куни в переводе Михаила Мишина (16+).



Русский драматический театр пригласил медицинских работников республиканской клинической инфекционной больницы, республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, ковидного госпиталя на ул. Солнечная и ковидного госпиталя на базе гостиницы «Гэсэр» в театр на один из своих популярных спектаклей.



Эксцентрическую комедию «Слишком женатый таксист», которая уже более 15 лет востребована у публики, бесплатно посетило более 120 медицинских работников. После финального поклона и аплодисментов зрителей народный артист Бурятии Олег Петелин обратился к присутствовавшим врачам, поблагодарил их от всего коллектива и сказал: «А эти аплодисменты вам!». Артисты вместе с залом устроили овацию сотрудникам ковидных стационаров.



– Прошедший год был очень тяжёлый для врачей, которые оказались на передовой в битве с коронавирусом. И подарить им возможность на пару часов вернуться к обычной жизни, отвлечься, отдохнуть – это здорово. Огромное спасибо нашему Русскому драмтеатру за приглашение, за заботу о наших врачах, – говорит главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.



Планируется, что акция «Спасибо врачам» будет проводиться в течение года – в качестве благодарности за свой труд медицинские работники ковидных стационаров и больниц смогут посетить разные спектакли из репертуара театра.



– Наши сотрудники были очень рады подаренной возможности сходить в театр. От желающих не было отбоя! Спектакль им очень понравился, позволил на какое-то время отвлечься от суровых трудовых будней и снять психоэмоциональную нагрузку. Огромное спасибо артистам и коллективу театра Бестужева, – рассказал руководитель ковидного госпиталя Андрей Цыбденов.



Акция «Спасибо врачам» – не первое мероприятие театра, посвященное борьбе с коронавирусом. Летом актеры приняли участие в социальном проекте #помогиврачам. Это всероссийская благотворительная эстафета, в ходе которой театры России собирали деньги для тех, кто сражался с новой инфекцией, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

