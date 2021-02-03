В Улан-Удэ театр сделал подарок медикам ковидных госпиталей

120 медработников посмотрели спектакль «Слишком женатый таксист»
31 января врачи четырёх ковидных госпиталей побывали на спектакле Русского драмтеатра имени Бестужева «Слишком женатый таксист» Рея Куни в переводе Михаила Мишина (16+).
Русский драматический театр пригласил медицинских работников республиканской клинической инфекционной больницы, республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, ковидного госпиталя на ул. Солнечная и ковидного госпиталя на базе гостиницы «Гэсэр» в театр на один из своих популярных спектаклей.
Эксцентрическую комедию «Слишком женатый таксист», которая уже более 15 лет востребована у публики, бесплатно посетило более 120 медицинских работников. После финального поклона и аплодисментов зрителей народный артист Бурятии Олег Петелин обратился к присутствовавшим врачам, поблагодарил их от всего коллектива и сказал: «А эти аплодисменты вам!». Артисты вместе с залом устроили овацию сотрудникам ковидных стационаров.
– Прошедший год был очень тяжёлый для врачей, которые оказались на передовой в битве с коронавирусом. И подарить им возможность на пару часов вернуться к обычной жизни, отвлечься, отдохнуть – это здорово. Огромное спасибо нашему Русскому драмтеатру за приглашение, за заботу о наших врачах, – говорит главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
Планируется, что акция «Спасибо врачам» будет проводиться в течение года – в качестве благодарности за свой труд медицинские работники ковидных стационаров и больниц смогут посетить разные спектакли из репертуара театра.
– Наши сотрудники были очень рады подаренной возможности сходить в театр. От желающих не было отбоя! Спектакль им очень понравился, позволил на какое-то время отвлечься от суровых трудовых будней и снять психоэмоциональную нагрузку. Огромное спасибо артистам и коллективу театра Бестужева, – рассказал руководитель ковидного госпиталя Андрей Цыбденов.
Акция «Спасибо врачам» – не первое мероприятие театра, посвященное борьбе с коронавирусом. Летом актеры приняли участие в социальном проекте #помогиврачам. Это всероссийская благотворительная эстафета, в ходе которой театры России собирали деньги для тех, кто сражался с новой инфекцией, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
В Улан-Удэ театр сделал подарок медикам ковидных госпиталей
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