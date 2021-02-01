Искусанной собаками улан-удэнке разрешили самой есть

Близкие искусанной собаками 20-летней улан-удэнки сообщили в социальной сети, что девушке уже можно немного шевелить головой, а также самостоятельно есть.
- Тяжело ей сейчас, бедной девочке, уже второй месяц живёт в полной темноте, силы душевные на исходе, вчера даже плакала. Держись, сейчас так нужно, чтобы ты надеялась и верила в выздоровление! Мы все с тобой, - пишут её родные.
Родственники отметили, что с ней работают сейчас психологи. На вопрос пользователя, восстановится ли зрение у девушки, ответили: «Никаких прогнозов. Есть маленькая надежда. Мы и ей сейчас рады».
Жители Бурятии оставляют тёплые слова поддержки под постом в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Собаки напали на 20-летнюю девушку - сильно искусали лицо, не оставив на нём живого места, и терзали другие части тела.
Вскоре после происшествия её отправили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
На прошлой неделе к пациентке пришёл депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму девушку, у которой была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.