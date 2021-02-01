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В Забайкалье живёт огромный «символ 2021 года»

В Забайкалье живёт огромный «символ 2021 года»
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Бык невероятного размера обнаружен в одном из хозяйств Хилокского района

В урочище Улон-Шибирь сельского поселения Бадинское Хилокского района Забайкальского края, в хозяйстве Игоря Федорец живёт бык-производитель мясной породы весом 700 килограммов. По словам специалистов Хилокской ветстанции, бык имеет невероятный размер, а его масса в полтора-два раза превышает вес животного данной породы.

- Лютик спокойный, добрый и ласковый, легко дается для осмотра, вакцинации, взятия крови для исследования, хотя по виду он очень серьёзный. Его высота в холке 1,6 метров, в длину более 2 метров, -рассказал хозяин быка Игорь Федорец.

В настоящее время у Лютика уже имеется потомство – три телёнка: Гаврюша, Габи и Снежок. Телята похожи на своего родителя: такие же белые с чёрными носами. Старший бычок в возрасте двух лет весит уже 450 килограммов. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
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