Бык невероятного размера обнаружен в одном из хозяйств Хилокского района
В урочище Улон-Шибирь сельского поселения Бадинское Хилокского района Забайкальского края, в хозяйстве Игоря Федорец живёт бык-производитель мясной породы весом 700 килограммов. По словам специалистов Хилокской ветстанции, бык имеет невероятный размер, а его масса в полтора-два раза превышает вес животного данной породы.
- Лютик спокойный, добрый и ласковый, легко дается для осмотра, вакцинации, взятия крови для исследования, хотя по виду он очень серьёзный. Его высота в холке 1,6 метров, в длину более 2 метров, -рассказал хозяин быка Игорь Федорец.
В настоящее время у Лютика уже имеется потомство – три телёнка: Гаврюша, Габи и Снежок. Телята похожи на своего родителя: такие же белые с чёрными носами. Старший бычок в возрасте двух лет весит уже 450 килограммов. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье живёт огромный «символ 2021 года»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии состоится акция «Дарите книги с любовью»
Бык невероятного размера обнаружен в одном из хозяйств Хилокского района
Наряду с известными мастерами на выставке будут представлены работы молодых авторов
Мероприятие было приурочено ко дню рождения Афанасия Белобородова
Плавающий снегоболотоход «Алеут» может перевезти до 20 человек
Его построят в Солнечном сквере города Борзя
Заключительным этапом стал квест для учащихся
В турнире приняли участие спортсмены из Бурятии
Открытие соревнований состоится в первый день Сагаалгана в ФСК
Именно такого показателя достигла инфляция в 2020 году
Соревнования запланированы на середину мая
День донора прошёл в Гусиноозёрске
В округе завершилось строительство трёхэтажного здания библиотеки
Команда республики выиграла 9 золотых медалей
На соревнованиях Надежда Панова установила три рекорда страны