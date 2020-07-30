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В действиях блогера Баирова на встрече с Сигалом усмотрели неуважение к обществу

В действиях блогера Баирова на встрече с Сигалом усмотрели неуважение к обществу
Общество, 
Стали известны подробности дела Дмитрия Баирова, связанного со Стивеном Сигалом

Полиция Бурятии углядела в действиях блогера Дмитрия Баирова «удовлетворение своих индивидуалистических потребностей в самоутверждении» и «превосходство над окружающими». Так, в частности, объясняется составление протокола на Баирова, который пытался пообщаться со звездой Голливуда Стивена Сигалом в день приезда последнего в Улан-Удэ. Фото части протокола в отношении Баирова выложил Зуртан Халтаров.

В протоколе отмечается, что Баиров нарушал общественный порядок, «выражая явное неуважение к обществу».

«Увидев на пл. Советов Главу Бурятии Цыденова А.С. и Стивена Сигала (актёр, кинопродюсер) Баиров Д.Г. начал приближаться к ним, при этом отталкивая службу безопасности, кричал мешая беседе главы и гостя Республики Бурятия, тем самым пренебрегая моралью общества, правилами взаимного уважения и норм нравственности», - говорится в документе.

По мнению полицейских, Баиров сорвал мероприятие, проводимое для Стивена Сигала.

Его действия полиция квалифицировала по ч.1 ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Отметим, в тот вечер Баиров поздоровался с Сигалом, крикнув «Hello, my friend» и ««Hello, Steven». Помимо этого, он кричал: «Steven, help». Но пообщаться с актёром ему так и не удалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», суд не стал наказывать Баирова за хулиганство. Об этом во время прямого эфира на YouTube-канале сообщила защитник блогера Надежда Низовкина накануне. Также она рассказала, что полицейский, который составлял протокол в отношении Баирова, не смог пояснить значение фраз про «индивидуалистические потребности» и «нормы нравственности».

- Протокол просто в пух и прах рассыпался, - подытожила Надежда Низовкина.
мелкое хулиганство хулиганство Стивен Сигал
 
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