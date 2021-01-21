В Улан-Удэ студенты посоревнуются в поедании пиццы

Чемпионат состоится 25 января



В Улан-Удэ в честь Дня российского студенчества состоится чемпионат по поеданию пиццы. Мероприятие проведут 25 января в 15:00 в два этапа.



В отборочном туре для поедания куска пиццы на скорость встретятся 20 парней и девушек. Из них только 10 пройдут в финал соревнований. В финальном туре необходимо будет на скорость съесть большую пиццу. Победителей ожидает приз. Не останутся без внимания участники и даже болельщики: они также получат подарки.



Для участия в чемпионате необходимо подать заявку через социальные сети дирекции по паркам культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба дирекции.



Возрастное ограничение 16+

