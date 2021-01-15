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В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы

В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Также в Забайкальский пустили ещё один автобус

На народном сходе в микрорайоне Забайкальский, где произошли страшные нападения собак на людей, жители попросили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сократить интервал движения автобусов. Сегодня добавлен один автобус по маршруту № 27 Первое поле. Таким образом, подвижной состав маршрута увеличится до пяти автобусов ПАЗ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также сократится интервал движения.

Отправление автобусов с конечной остановки «Первое поле» будет отныне в 10.00, 10.30, 11.10, 11.45, 12.20, 13.10, 16.10, 16.40, 17.25, 17.55, 18.25, 19.10, 19.40, 20.10 часов.

График работы автобусов на последующие дни будет корректироваться.

Забайкальский обслуживает маршрут № 16, на котором работает восемь автобусов большого класса ЛиАЗ. Также организована работа одного автобуса ПАЗ по новому маршруту № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский».

В октябре 2020 года маршрут № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый» был продлен с мкр. Светлый до Первого поля Количество автобусов ПАЗ на маршруте было увеличено с 2 до 4 единиц.

- Учитывая обращения жителей микрорайонов Светлый, Комушка, Первое поле, с 25 ноября работа маршрута № 27 организована по новому графику и схеме. Работа двух из четырёх автобусов ПАЗ была организована по укороченной схеме маршрут № 27 Первое поле сообщением «Первое поле – мкр. Комушка - пл. Советов», - сообщили в комитете по транспорту.

В конце декабря стая собак в Забайкальском едва не растерзала заживо 20-летнюю девушку. Они повалили её на землю, искусали до костей и обезобразили лицо. Сейчас пострадавшая проходит лечение в Москве.

В столицу страны этой ночью транспортировали и 11-летнего мальчика, которого собаки искусали как раз в местности Первое поле в том же Забайкальском. У ребёнка множественные рваные раны с головы до ног.

Были и другие нападения собак на людей, окончившиеся менее трагично. Полицейские, работавшие на месте, застрелили двух агрессивных животных.


автобус общественный транспорт собаки
 
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