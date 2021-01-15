В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы

Также в Забайкальский пустили ещё один автобус
На народном сходе в микрорайоне Забайкальский, где произошли страшные нападения собак на людей, жители попросили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сократить интервал движения автобусов. Сегодня добавлен один автобус по маршруту № 27 Первое поле. Таким образом, подвижной состав маршрута увеличится до пяти автобусов ПАЗ, сообщили в пресс-службе администрации города.
Также сократится интервал движения.
Отправление автобусов с конечной остановки «Первое поле» будет отныне в 10.00, 10.30, 11.10, 11.45, 12.20, 13.10, 16.10, 16.40, 17.25, 17.55, 18.25, 19.10, 19.40, 20.10 часов.
График работы автобусов на последующие дни будет корректироваться.
Забайкальский обслуживает маршрут № 16, на котором работает восемь автобусов большого класса ЛиАЗ. Также организована работа одного автобуса ПАЗ по новому маршруту № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский».
В октябре 2020 года маршрут № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый» был продлен с мкр. Светлый до Первого поля Количество автобусов ПАЗ на маршруте было увеличено с 2 до 4 единиц.
- Учитывая обращения жителей микрорайонов Светлый, Комушка, Первое поле, с 25 ноября работа маршрута № 27 организована по новому графику и схеме. Работа двух из четырёх автобусов ПАЗ была организована по укороченной схеме маршрут № 27 Первое поле сообщением «Первое поле – мкр. Комушка - пл. Советов», - сообщили в комитете по транспорту.
В конце декабря стая собак в Забайкальском едва не растерзала заживо 20-летнюю девушку. Они повалили её на землю, искусали до костей и обезобразили лицо. Сейчас пострадавшая проходит лечение в Москве.
В столицу страны этой ночью транспортировали и 11-летнего мальчика, которого собаки искусали как раз в местности Первое поле в том же Забайкальском. У ребёнка множественные рваные раны с головы до ног.
Были и другие нападения собак на людей, окончившиеся менее трагично. Полицейские, работавшие на месте, застрелили двух агрессивных животных.
В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также в Забайкальский пустили ещё один автобус
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту
Ледовые дороги появились на нескольких реках
Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни
Уникальное природное явление здесь замечают не впервые за эту зиму
Автор названия получит книгу в подарок
Уличных собак просят «не беспокоить»
«Мы сделали это. Я не верю», - поделилась активистка
Валентину Протасову включили в списки сборной России по пулевой стрельбе
Собаки провалились в подполье в заброшенных кладовках
Заболеваемость пока держится на одном уровне
Пострадавшая от страшного нападения собак девушка очень ждёт встречи с родными
В шорт-лист X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток по итогам голосования экспертов вошли 20 проектов из пяти регионов
Бывший сумоист исполнил известную бурятскую песню вместе с её автором
В квартирном вопросе разбиралась бурятский омбудсмен