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Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов

Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё 13 маневровых тепловозов получат прописку в депо станции Зима

В 2021 году на Восточно-Сибирской железной дороге ожидается поступление 48 единиц новой локомотивной техники. В их числе 35 грузовых электровозов серии 3ЭС5К «Ермак» и 13 маневровых тепловозов ТЭМ-18ДМ.

Новая техника поступит на дорогу по инвестиционной программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги. Электровозы получат прописку в эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ, а тепловозы – в депо станции Зима.

- Характеристики трехсекционного локомотива 3ЭС5К «Ермак» позволяют электровозу оптимально распределять тяговую нагрузку между осями и увеличивать вес перевозимых грузов. Такие локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенного веса до 7100 тонн. Сегодня на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги эксплуатируется 144 локомотива серии 3ЭС5К, – сообщает пресс-служба ВСЖД.

Маневровые локомотивы ТЭМ-18ДМ являются модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 – одного из самых распространенных на сети железных дорог России. В 2020 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступило 22 локомотива ТЭМ-18ДМ, а в общей сложности на станциях магистрали работают уже 207 таких машин.
ВСЖД Улан-Удэ поезд железная дорога
 
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