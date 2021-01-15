Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов

Ещё 13 маневровых тепловозов получат прописку в депо станции Зима



В 2021 году на Восточно-Сибирской железной дороге ожидается поступление 48 единиц новой локомотивной техники. В их числе 35 грузовых электровозов серии 3ЭС5К «Ермак» и 13 маневровых тепловозов ТЭМ-18ДМ.



Новая техника поступит на дорогу по инвестиционной программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги. Электровозы получат прописку в эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ, а тепловозы – в депо станции Зима.



- Характеристики трехсекционного локомотива 3ЭС5К «Ермак» позволяют электровозу оптимально распределять тяговую нагрузку между осями и увеличивать вес перевозимых грузов. Такие локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенного веса до 7100 тонн. Сегодня на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги эксплуатируется 144 локомотива серии 3ЭС5К, – сообщает пресс-служба ВСЖД.



Маневровые локомотивы ТЭМ-18ДМ являются модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 – одного из самых распространенных на сети железных дорог России. В 2020 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступило 22 локомотива ТЭМ-18ДМ, а в общей сложности на станциях магистрали работают уже 207 таких машин.

