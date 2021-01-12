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В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву

В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву
Власть, 
Закручивается интрига вокруг Сергея Зверева и его политических планов на Бурятию

Партия «Единая Россия» не предлагала известному шоумену, «звезде гламура» Сергею Звереву выдвигаться в депутаты Госдумы от Бурятии. Об этом сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Бурятского отделения «Единой России» Владимир Ведерников.

- Я так понимаю, что это собственная инициатива господина Зверева. Для того, чтобы выдвинуться от «Единой России», у нас есть ряд процедур, - прокомментировал «Байкал-Daily» Владимир Ведерников.

В частности, это предварительное голосование (праймериз). Также для выдвижения кандидатов в Госдуму проходит съезд партии на федеральном уровне.

- Поэтому предложений господину Звереву от партии не поступало, - сообщил Владимир Ведерников.

О том, что Сергей Зверев всё-таки решился попробовать свои силы на выборах в Госдуму от Бурятии, он заявил на этих новогодних праздниках.

В ходе интервью республиканскому телеканалу АТВ он сказал следующее:

«Надо идти в депутаты. Уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть, поэтому я, чтобы был мощный толчок местных (политиков – прим. ред.), их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто, чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то отчитаться за те пять лет, которые прошли, а если отчитаюсь я за пять лет, то у вас мозг вскроется, что сделал я, и чего добился я. И мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды, - сказал Сергей Зверев в интервью АТВ.

Также Зверев сообщил РИА Новости, что сейчас ведёт переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.

- Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня, — объяснил он.

Сейчас Зверев продолжает отдыхать в Бурятии. Он уже укрепил здоровье на курорте Нилова Пустынь в Тункинском районе, побывал в Улан-Удэ, а сейчас находится на Байкале.

Выборы депутатов Госдумы нового созыва состоятся в сентябре этого года.




Сергей Зверев выборы
 
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