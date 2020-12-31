В Улан-Удэ выбрали лучшие новогодние дворы

В Советском районе объявлены победители номинации «Чудо-двор «Новогодняя сказка»



29 декабря в Улан-Удэ подведены итоги районного конкурса «Мой новогодний Советский район» в номинации «Чудо-двор «Новогодняя сказка». Во дворах оценивались установленные ёлки, фигуры и катушки. В украшении дворов приняли участие не только коллективы управляющих организаций, но и активные жители.



Комиссией в составе представителей администрации района и комитета по архитектуре и градостроительству администрации города был произведён объезд новогодних дворов и по результатам голосования определены победители:

- 1 место – ООО «УК Бурвод»;

- 2 место – ООО «Мой комфортный дом» и ООО «Лотос»;

- 3 место разделили ООО «УО Стекольное», ООО «ЖЭУ-2», ООО «Ремонт Обслуживание Содержание».



Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

