В Байкальском музее можно будет погрузиться в озеро виртуально

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Экспозиция в музее откроется через два года



Байкальский музей, который находится в Листвянке, работает над проектом «Тайны байкальских глубин. Загадки биоразнообразия».



С помощью этого проекта создадут экспозицию подводной виртуальной реальности. В одном из залов музея посетители, надев очки виртуальной реальности, реалистично окунутся в глубины Байкала. Прямо перед собой они увидят живописные и суровые подводные байкальские пейзажи. В деталях смогут рассмотреть выразительных и загадочных обитателей глубин, станут свидетелями их жизни и узнают об их родословной.



На стенах зала будут размещены большие красочные фотографии миниатюрных байкальских обитателей, снятых крупным планом. Желающие смогут прослушают лекцию о потрясающем разнообразии живой природы великого озера, о происхождении этого разнообразия и о научных достижениях учёных-байкаловедов.



Минувшей осенью группа под руководством директора музея Александра Купчинского и научного сотрудника Анны Этинговой приступила к работе над проектом. Сценаристом, режиссёром и фотографом будет Сергей Дидоренко; подводным оператором - Александр Купчинский; специалистом по виртуальной реальности - Игорь Булыгин; новости по проекту будет публиковать Анна Нижегородцева.



Открытие экспозиции планируется весной 2022 года, сообщили в пресс-службе Байкальского музея.

