Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии начала идти на спад. Непростая эпидемиологическая ситуация заставила многих понервничать за этот год, будь то трудности на работе, невозможность выйти из дома или появление тревожности.



Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Николаевна Еланова.



Горячая линия



- Расскажите, пожалуйста, про работу на горячей линии минздрава Бурятии. Нам известно, что вы проработали на ней пять недель…



- Да, я работала с 26 октября по 1 декабря. Режим горячей линий круглосуточный. Мы работали по 12 часов, два дня работали, два дня отдыхали. Некоторые дежурили сутки, потом три дня отдыхали. Звонки поступали постоянно, лишь на последней, пятой неделе они сократились практически вдвое: 1600-1800 звонков было, и упали до 700.



- Как много специалистов работало на горячей линии?



- Специалистов было много, и из разных сфер. Пригласили нас, я – психолог, специалисты по социальной работе, из наркодиспансера, из туберкулёзного диспансера, центр медицинской профилактики, практически со всех медицинских учреждений, то есть почти каждое специализированное мед учреждение отправило работать на горячую линию нескольких своих специалистов.



- Какие запросы были самые частые?



- В первую очередь, конечно, информационный запрос: «Куда обращаться?», «Я себя плохо чувствую. Как и куда дозвониться?», «Кто мне больничный лист выпишет?». На состояние здоровья многие жаловались. Не только температура или одышка, но и появление тревожности, даже до панических атак. Горячая линия даёт и информационную, и психологическую поддержку. Бывают ситуации, что из-за карантина человек не может выйти из дома, купить продукты, ему дадут номер телефона волонтёрской службы. Если у него есть вопросы по квоте на лечение за пределами республики, ему дадут номер ФСС. Бывало и такое, что люди не могли вспомнить по какому номеру вызвать скорую помощь.



- То есть помимо перевода с горячей линии на телефоны других служб, вы оказывали психологическую помощь по телефону?



- Да, я бы даже сказала консультирование. Потому что звонили родственники и спрашивали: «Что делать? Болеет человек, как нам себя вести, мы тоже боимся», часто приходилось успокаивать людей, потому что из-за страха они не понимали, что происходит.



- Можно ли сказать, что у людей на фоне пандемии и роста количества больных, появилась тревожность, из-за которой они активно звонили на горячую линию?



- Да. Сначала у людей была тревожность из-за того, что в Бурятии стало очень много заболевших. Потом на фоне тревожности перешло всё в агрессию, и у некоторых это прямо выливалось. Не у всех, конечно, люди у нас всё-таки по большей части адекватные. Но было такое, что оскорбляли и более того обвиняли: «Ничего не предпринимаете, ничем не помогаете». Больше всего людей было с высокой степенью тревожности. Во-первых, они боялись за состояние своего здоровья и думали: «Ой, я болею, наверное, у меня ковид». Второе, что долго не могут дозвониться и вызвать неотложную помощь, не дожидаются скорую помощь. Очень частые вопросы: «Когда у меня мазок возьмут?», «Когда мне будут выписывать больничный, что я на работе скажу?»



- Пока вы работали на горячей линии, заметили ли вы, что в целом стало больше агрессивных и тревожных людей?



- Скажу, что да. Их стало действительно много.



Тревожность



- Может, можно как-то самому у себя это диагностировать?



- Каждый человек начинает находить у себя что-либо, что что-то у него не так: «У меня температура, всё, значит ковид». В этом плане люди «очень хорошо» занимаются самодиагностикой, более того, гипердиагностикой. Когда у человека тревожность, он постоянно беспокоится, плохо спит, беспокойный прерывистый сон, не высыпается, за какое дело не возьмётся – ничего не получается. На соматическом состоянии человек сразу может ощутить тревожность и понять, что она у него всё-таки есть.



- Как людям справиться с этим состоянием?



- Во-первых, нужно взять себя в руки и всегда обращаться к специалисту. Если появилась температура, кашель, всё-таки нужно обращаться к врачам. Не надо заниматься самолечением. Сориентироваться на своем состоянии, адекватно всё рассудить, получить информацию от специалиста и выполнять все рекомендации, которые назначили.



Своевременное обращение к специалистам



- Как понять, что рядом с тобой находится тревожный человек? Как заметить это состояние?



- Тревожность не всегда переходит в агрессию. Заметить это легко, даже визуально. Когда человек, казалось бы, на пустом месте, начинает о чём-то волноваться: «это не сделал», «это не сказал». Всё это начинается на уровне речи, на уровне эмоций: постоянно напряжённое лицо, мимика начинает быть напряжённой. Но выявить тревожность можно только на основании статистических данных, только после тестирования. Визуально можно понять, но для психолога это не подходит. В первую очередь, психолог проводит диагностические процедуры и только потом на основании этого может с чистой совестью сделать выводы.



- Как можно заметить это состояние у разных возрастных групп: у ребенка, взрослого или пенсионера?



- Они начинают жаловаться. Затем можно заметить на уровне поведения: излишняя жестикуляция, ускоренная речь или наоборот, человек становится заторможенным. При малейшем проявлении нужно обращаться к специалисту.



- Как в таком случае можно помочь человеку?



- Нужно дать ему понять, что вы говорите об этом из лучших побуждений, что вы переживаете за его соматическое и психическое здоровье. Это полезно даже для профилактики, не обязательно лечение, но профилактика нужна всегда.



- Существуют разные виды агрессии, как их распознать? Как понять, что рядом с тобой пассивный агрессор?



- Бывает вербальная агрессия, то есть речевая. Когда человек постоянно сопровождает что-то речью. Действия самого человека, поведение, внешний вид. Физическая агрессия, которую уже явно видно. Косвенная агрессия – это направленная и не направленная (сплетни, злобные шутки). Ещё один вид агрессии – это раздражение (вспыльчивость и грубость). И последний вид – негативизм. Это можно заметить невооружённым глазом, по поведению человека. Элементарно, в маршрутном такси на фоне речевого обращения: «Остановите, я же вам сказал!»



Как выражается агрессия



- А если человек, находящийся рядом с тобой, постоянно как-то зло шутит, является ли он пассивным агрессором?



- В этом случае с человеком уже надо работать. Многое может быть, возможно, это просто проекция. Просто так ничего нельзя сказать, тем более разграничить, ведь существует множество факторов, которые нужно учитывать. Почему психологи и проводят различные исследования пилотажные (пробные) или углублённые, чтобы посмотреть уровень агрессии. Агрессия бывает разной, но её видно в любом случае. Адекватный человек всегда контролирует своё поведение, свою речь, эмоции.



- Как человеку справляться со своей агрессией? Ведь у него просто мог быть тяжёлый, сложный день.



- При любом поводе для агрессии, нужно всегда искать причину. Задавать себе вопрос: «Что я сделал такого, что вызвало во мне такую агрессию?». Самое главное – это сделать верные и правильные выводы. Если человек сделает адекватные выводы, он и не будет давать поводы для проявления агрессии.



Существуют какие-то упражнения для работы с агрессией?



- Самое лучшее упражнение – это физическая нагрузка на мышцы, на тело и, конечно, классическая хорошая музыка. Как говорил мой коллега, он профессор: «Бетховен – Лунная соната» - беспроигрышный вариант. У нас на Театральной площади летом играет классическая музыка и тут же фонтан. Замечательно же! Доступный, бесплатный и приятный релакс – чудо просто. Фонтан и музыка классическая играет, лучше ничего нет. Я, как психолог рекомендую: ищите в каждом мгновении позитивные моменты.



Мы живём в непростое время, в котором нам пришлось с толкнуться с непростыми условиями современной реалии и трудностями в повседневной жизни в виду нынешней эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. В сложной ситуации оказались все сферы деятельности – весь мир. В любой ситуации нужно держать себя в руках и не поддаваться тревоге и панике. На данный момент тяжело действительно всем и это не значит, что мы можем вести себя не подобающе в обществе, не стоит грубить или переходить на агрессию, ведь обычный человек, оказавшийся рядом с вами – ни в чём не виноват, он также, как и вы находится в непростой жизненной ситуации. Поэтому мы призываем вас, несмотря ни на что контролировать себя и свои эмоции ради сохранения вашего же психического здоровья. Старайтесь адекватно расценивать ситуацию и держать под контролем то, что происходит с вами лично или вашими домочадцами. Нужно быть ответственным перед обществом и с пониманием относиться к окружающим.



Если вы понимаете, что вам или вашим близким требуется консультация специалиста, то следует обратиться в Психотерапевтический центр по адресу: ул. Модогоева, 1а, тел.: 21-19-86.



Для того, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции, следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора:



• Носите защитную маску, полностью закрывающую нос, рот щёки;

• Как можно чаще мойте руки;

• Обрабатывайте антисептическими средствами руки и поверхности;

• Соблюдайте социальное дистанцирование в 1,5-2 метра;

• Избегайте людных мест и контактов с больными людьми;

• Используйте индивидуальные средства защиты;

• Отслеживайте своё состояние и температуру тела.



В преддверии Нового года, нужно быть особенно внимательным к окружающим и своему здоровью, чтобы ничего не могло испортить веселья. Специалисты советуют встретить этот праздник в кругу близких и уделить им больше внимания. Проводить больше времени на свежем воздухе во время новогодних праздничных дней. Старайтесь не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях.





