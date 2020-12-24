В Бурятии состоится международный детский турнир по шахматам

Новогодние соревнования проведут онлайн



27 декабря состоится международный детский онлайн-турнир по шахматам «Новогодний на призы Титана». Его участниками станут дети 2004-2014 годов рождения.



Система проведения турнира: арена, без берсерка. Лица, уличённые в читерстве или подставной игре (когда за их профиль играет другой человек), не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. В случае подозрительного результата участник обязуется сыграть матч под камерами с организатором. Решение апелляционного комитета является окончательным.



Призовой фонд соревнований составит 30000 рублей. В 11 категориях разыграют 32 денежных приза и 32 грамоты. Среди призовых категорий: «Абсолютное первенство» (8 мест), «Девушки» (5 мест), «Дети 2007 г.р. и младше» (3 места), «Дети 2010 г.р. и младше» (3 места), Дети 2013 г.р. и младше (3 места), «Дети Бурятии» (3 места), «Девушки Бурятии», «Лучший результат Иркутской области», «Лучший результат Забайкальского края», «Лучший результат Дальневосточного федерального округа РФ (кроме Бурятии и Забайкалья)», «Тренеры» (3 места).



Шахматист может получить не более 1 приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Призы для тренеров распределяются по количеству учеников-участников. В случае равенства, результат определяется по лучшему ученику.



Турнир стартует в 18:00 на портале lichess.org. Регистрация основных участников заканчивается за 2 часа до начала турнира, сообщает федерация шахмат РБ.



Возрастное ограничение 0+

