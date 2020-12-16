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ОНФ заявил о затянувшемся ремонте дороги в Улан-Удэ

ОНФ заявил о затянувшемся ремонте дороги в Улан-Удэ
Общество,  Фото:предоставлено ОНФ в Бурятии
По словам общественников, асфальт укладывают в мороз

В Улан-Удэ с осени этого года ведётся ремонт новой автодороги от 102 до 118 микрорайона, протяжённостью 1,6 км. Асфальтируют участок, который до этого являлся гравийным. Стоимость проекта - более 105 млн рублей.

Подготовка к работам началась весной этого года – до 1 мая проходила корректировка проектно-сметной документации, затем муниципалитет организовал торги.

- Завершить работы планировалось осенью этого года. Однако ремонт сильно затянулся и до сих пор не окончен. К ситуации подключились активисты регионального отделения ОНФ, которые провели рейд и установили причины срыва сроков ремонта дороги, - сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Оказалось, что в середине лета выигравший торги подрядчик к работе приступить так и не смог – в последний момент, как пояснили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ, выяснилось, что он не может предоставить банковские гарантии. Повторные торги были проведены к сентябрю. Кроме того, в новую проектную документацию новый подрядчик вносил пожелания жителей данного микрорайона, что также затянуло сроки реализации контракта.

Как отмечают активисты ОНФ, по плану объект должен был сдаться до 1 декабря. К этому сроку подрядчик должен был обустроить пешеходные тротуары, остановочные карманы, провести мероприятия по водоотведению, освещению, обеспечению безбарьерной среды на дороге. Однако на данный момент производится укладка асфальтового покрытия в мороз, сообщают общественники.

- Как пояснил нам подрядчик, на асфальтовом заводе были заказаны специальные терморегулируемые добавки, которые позволяют укладывать асфальт при температуре минус 10 градусов. Есть ли терморегулируемые добавки в асфальте или нет, нам пока остаётся верить только на слово. Сейчас у организации, выполняющей ремонт, нехватка работников, также есть трудности с технической стороны – много времени занимает продалбливание промерзшей земли, требуется прогревание техники и т.д. Поэтому завершить работы планируется только к 22 декабря, - рассказал координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.


Эксперт ОНФ также отметил, что из-за срыва сроков контракта на данной автодороге к указанной дате приёмки не будет обустроен тротуар. Пешеходную дорожку планируется застелить бетоном и только весной следующего года с наступлением положительных температур положить сверху асфальт. Также для проверки качества уложенного в мороз дорожного полотна будет дополнительно проведена лабораторная экспертиза.

- С нашей стороны будем ждать, пока подпишутся акты приёмки ремонта дороги в сотых кварталах, смотреть за гарантийным обслуживанием, в том числе как уложат тротуар впоследствии, и наблюдать за лабораторными исследованиями дорожного полотна, которые покажут, соблюдались ли технологии подрядчиком, - заключил Анатолий Мухамедчин.




ОНФ дороги дорожный ремонт
 
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