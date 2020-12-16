В мероприятии приняло участие более 200 школьников Бурятии
В прошлую пятницу в Улан-Удэ закончилась городская интеллектуальная игра-фестиваль «Права человека начинаются с прав ребёнка». Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В фестивале активно приняли участие более 200 школьников города Улан-Удэ и районов Бурятии. Все участники достойно представили свои учебные заведения и показали высокий уровень знаний и креативные творческие способности.
Мероприятие проводили в 3 номинациях:
- «рисунок» — это заочный конкурс для детей 1-4 классов, в котором участники представляют иллюстрирующий материал на одну из статей Конвенции о правах человека;
- «эссе-видеоработа» – ребятам 5-8 классов предлагались различные темы-проблемы, на которые они должны были снять социальные ролики;
- интеллектуальная игра «Права человека начинаются с прав ребёнка» – проходила в два этапа на цифровой площадке.
По итогам игры-фестиваля, места распределились следующим образом:
«Интеллектуальная игра»
1 место - Лицей №27, 5-я команда, г. Улан-Удэ;
2 место - СОШ №20, г. Улан-Удэ;
3 место - Лицей №27, 2-я команда, г. Улан-Удэ.
«Видеоэссе»
1 место - СОШ № 20, г. Улан-Удэ;
2 место - Гэгэтуйская СОШ Джидинского района и СОШ №25, г. Улан-Удэ;
3 место - СОШ №35, г. Улан- Удэ и СОШ №2, г. Улан-Удэ.
«Рисунки»
1 место - Новоженова Софья, Баргузинская СОШ;
2 место - Мелехова Софья, лицей №27, г. Улан-Удэ и Колесников Лев СОШ №25, г. Улан-Удэ;
3 место - Дымпилова Элина, СОШ №25, г. Улан-Удэ и Виноградов Кирилл, СОШ №25, г. Улан-Удэ.
Призы и дипломы можно забрать в Городском дворце с 25 декабря по адресу: ул. Бабушкина 2, каб. 21. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
В Улан-Удэ подвели итоги детского фестиваля о правах ребёнка
Общество, Фото:
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