В Улан-Удэ подвели итоги детского фестиваля о правах ребёнка

В мероприятии приняло участие более 200 школьников Бурятии



В прошлую пятницу в Улан-Удэ закончилась городская интеллектуальная игра-фестиваль «Права человека начинаются с прав ребёнка». Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В фестивале активно приняли участие более 200 школьников города Улан-Удэ и районов Бурятии. Все участники достойно представили свои учебные заведения и показали высокий уровень знаний и креативные творческие способности.



Мероприятие проводили в 3 номинациях:

- «рисунок» — это заочный конкурс для детей 1-4 классов, в котором участники представляют иллюстрирующий материал на одну из статей Конвенции о правах человека;

- «эссе-видеоработа» – ребятам 5-8 классов предлагались различные темы-проблемы, на которые они должны были снять социальные ролики;

- интеллектуальная игра «Права человека начинаются с прав ребёнка» – проходила в два этапа на цифровой площадке.



По итогам игры-фестиваля, места распределились следующим образом:



«Интеллектуальная игра»



1 место - Лицей №27, 5-я команда, г. Улан-Удэ;

2 место - СОШ №20, г. Улан-Удэ;

3 место - Лицей №27, 2-я команда, г. Улан-Удэ.



«Видеоэссе»



1 место - СОШ № 20, г. Улан-Удэ;

2 место - Гэгэтуйская СОШ Джидинского района и СОШ №25, г. Улан-Удэ;

3 место - СОШ №35, г. Улан- Удэ и СОШ №2, г. Улан-Удэ.



«Рисунки»



1 место - Новоженова Софья, Баргузинская СОШ;

2 место - Мелехова Софья, лицей №27, г. Улан-Удэ и Колесников Лев СОШ №25, г. Улан-Удэ;

3 место - Дымпилова Элина, СОШ №25, г. Улан-Удэ и Виноградов Кирилл, СОШ №25, г. Улан-Удэ.



Призы и дипломы можно забрать в Городском дворце с 25 декабря по адресу: ул. Бабушкина 2, каб. 21. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

