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Улан-удэнские водители выстроили автоёлку

Улан-удэнские водители выстроили автоёлку
Общество,  Фото:allion_premio_club_03
Нынешняя автоёлка оказалась скромнее прошлогодней

В Улан-Удэ автомобилисты вновь в преддверии Нового года создали автоёлку. Водители выстроили свои автомобили в форме главного новогоднего символа. Результат в том числе запечатлели с помощью дрона. Видео появилось на странице allion_premio_club_03 в Instagram.


- Ну что же, вот и скоро Новый год. И на этот Новый год у нас большие планы. Хотим пожелать вам всем, что бы ваши все мечты сбывались, а желания исполнялись, - обратились к жителям Бурятии представители автоклуба.

Также они бросили вызов, предложив создать подобные автоёлки представителям автоклубов «Аллион Премио» в Хабаровске, Братске, Кяхте, Новосибирске, Чите, Омске и других городах.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году улан-удэнская автоёлка была масштабнее. В её создании участвовали сразу 150 машин.



автомобили водители Новый год
 
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