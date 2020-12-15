Улан-удэнские водители выстроили автоёлку

Нынешняя автоёлка оказалась скромнее прошлогодней
В Улан-Удэ автомобилисты вновь в преддверии Нового года создали автоёлку. Водители выстроили свои автомобили в форме главного новогоднего символа. Результат в том числе запечатлели с помощью дрона. Видео появилось на странице allion_premio_club_03 в Instagram.
- Ну что же, вот и скоро Новый год. И на этот Новый год у нас большие планы. Хотим пожелать вам всем, что бы ваши все мечты сбывались, а желания исполнялись, - обратились к жителям Бурятии представители автоклуба.
Также они бросили вызов, предложив создать подобные автоёлки представителям автоклубов «Аллион Премио» в Хабаровске, Братске, Кяхте, Новосибирске, Чите, Омске и других городах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году улан-удэнская автоёлка была масштабнее. В её создании участвовали сразу 150 машин
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