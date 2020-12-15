Улан-удэнские водители выстроили автоёлку

В Улан-Удэ автомобилисты вновь в преддверии Нового года создали автоёлку. Водители выстроили свои автомобили в форме главного новогоднего символа. Результат в том числе запечатлели с помощью дрона. Видео появилось на странице allion_premio_club_03 в Instagram.





