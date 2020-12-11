В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз

Строительство ледового городка идет по графику. Уже построена большая горка-катушка, установлена сцена, художники вырезали из льда почти все ледяные скульптуры. В настоящее время идут работы по заливке катка и изготовлению ледяных домиков. Ледовый городок откроется к 20 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.









