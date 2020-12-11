В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские буузы победили в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В голосовании приняли участие более миллиона человек. Народными победителями стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья.
В честь этой победы в ледовом городке на площади Советов была изготовлена ледяная скульптура с буузами. Фигуры мужчины в славянском костюме и женщины в бурятском костюме держат в руках блюдо с буузами.
Строительство ледового городка идет по графику. Уже построена большая горка-катушка, установлена сцена, художники вырезали из льда почти все ледяные скульптуры. В настоящее время идут работы по заливке катка и изготовлению ледяных домиков. Ледовый городок откроется к 20 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В соцсетях горожане предлагают сделать 8 декабря Днём Буузы.