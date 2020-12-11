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В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз

В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Скульптуру вырезали в честь недавней победы бурятских бууз на конкурсе

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские буузы победили в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В голосовании приняли участие более миллиона человек. Народными победителями стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья.

В честь этой победы в ледовом городке на площади Советов была изготовлена ледяная скульптура с буузами. Фигуры мужчины в славянском костюме и женщины в бурятском костюме держат в руках блюдо с буузами.

Строительство ледового городка идет по графику. Уже построена большая горка-катушка, установлена сцена, художники вырезали из льда почти все ледяные скульптуры. В настоящее время идут работы по заливке катка и изготовлению ледяных домиков. Ледовый городок откроется к 20 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В соцсетях горожане предлагают сделать 8 декабря Днём Буузы.


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