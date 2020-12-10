В частном секторе Улан-Удэ устанавливают системы экстренного оповещения

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии установлены ещё 4 точки системы оповещения «КЛОН»



В рамках развития комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в Улан-Удэ установлены ещё 4 точки системы оповещения «КЛОН». Теперь в столице Бурятии установлено 45 оконечных устройств.



Новые системы появились в СНТ «Черёмушки», СОНТ «Судостроитель», СНТ «Урожай» и СНТ «Зенит». Места установки определяются согласно возможным рискам, которые могут происходить на территории города: угроза наводнения и переход лесного пожара на жилые постройки.



- Сирены можно запустить с пульта ЕДДС города Улан-Удэ, причем как все одновременно, так и каждую индивидуально. Включение сирен сопровождается звуковым сигналом, затем проигрывается речевое сообщение об угрозе ЧС, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Радиус действия сирены в зависимости от застройки составляет 500-700 метров. Проверка работоспособности проверяется каждую последнюю среду месяца. На будущий год планируется установить аналогичные системы для оповещения населения в других СНТ и ДНТ, находящихся в левобережной части города. Для покрытия всего города требуется 98 систем, сообщает управление по информационной политике города.