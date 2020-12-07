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В Бурятии юные лесники решили стать бизнесменами

В Бурятии юные лесники решили стать бизнесменами
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Весной планируется реализовать идею школьного проекта

В Кабанском районе Бурятии прошёл конкурс бизнес-проектов среди школьников. Свой старт-ап, который в итоге стал первым в районе, представили и учащиеся лесничества «Зелёный патруль», сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

Ребята представили проект по выращиванию хвойных и лиственных красно книжных деревьев и растений в питомнике. Как признаются юные лесники, участие в конкурсе они приняли впервые.

Школьники провели опрос в своем районе и убедились, что в селе Кабанск есть необходимость в озеленении. Большинство жителей хотели бы видеть при озеленении многолетние цветковые растения и декоративные кустарники. Так ребята поняли, что саженцы деревьев и растений нужны именно для благоустройства и озеленения поселка, сельских поселений района и близлежащих районов.

Члены школьного лесничества выиграли в конкурсе и получили денежный приз, который поможет им воплотить идею в жизнь, которая состоит в том, чтобы вырастить саженцы деревьев и кустарников.

- Ребята у нас очень активные, всегда нам помогают и участвуют в различных акциях по уборке мусора и посадкам леса. Приятно видеть и передавать опыт будущим лесникам, - рассказывает директор Кабанского лесхоза Александр Зырянов.

Ранее члены школьного лесничества «Зелёный патруль» создали в своем районе экотропу. Они очистили от мусора территорию, а также установили стенды и плакаты, призывающие жителей Кабанского района не соблюдать чистоту и порядок.
лесники
 
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