В соревнованиях могут принять участие пенсионеры столицы Бурятии
В Улан-Удэ состоится онлайн-турнир по шахматам среди ветеранов. Соревнования пройдут 15 декабря с 12:00 на сайте lichess.org. Регистрация участников доступна до 17:00 14 декабря.
В турнире могут принять участие любители шахмат города Улан-Удэ, пенсионеры по возрасту. Соревнования проводится по правилам блиц-партий. Система проведения – общая «швейцарка» в 9 туров, с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды добавления на ход.
Победителей определят в следующей последовательности: по количеству набранных очков; коэффициентам Бергера, Бухгольца; числу побед. Грамотами и денежными призами наградят за первые три места в соревнованиях мужчин по возрастным категориям: до 70 лет, до 80 лет, старше 80 и в соревнованиях среди женщин. Участник старшей возрастной группы, опередивший по итоговым результатам более молодого участника, занимает его нишу награждения. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.
Также в Бурятии 20 декабря состоится детский онлайн-турнир по шахматам «Новогодняя сказка». Первый тур начнётся в 14:00.
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В Улан-Удэ состоится шахматный онлайн-турнир ветеранов
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