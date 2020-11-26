В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура

В Улан-Удэ прояснили историю появления в подъезде дома картины с Байкалом, нарисованной во всю стену. Как сообщал «Байкал-Daily», местный житель отправил снимок в паблик «Аноним 03». Пользователь посчитал, что пейзаж нарисовал некий неравнодушный сосед.
В Ассоциации управляющий компаний Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что это фишка, придуманная директором «управляшки» Алексеем Бадмаевым.
Этим летом на его «подведомственной» территории проводился ремонт. В восьми домах белили, красили, меняли окна на пластиковые. После первые этажи домов решили украсить картинами во всю стену. Жильцы оценили эти творения. А вскоре идею подхватили и другие управляющие компании.
- Такие картины уже появились в домах по улице Жердева, проспекту Строителей и улице Шумяцкого. Жителям очень понравилось такое нестандартное решение, - рассказали в Ассоциации управляющий компаний.