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В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура

В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура
Общество,  Фото:предоставлено Ассоциацией управляющих компаний Бурятии
«Фишку» придумал директор управляющей компании

В Улан-Удэ прояснили историю появления в подъезде дома картины с Байкалом, нарисованной во всю стену. Как сообщал «Байкал-Daily», местный житель отправил снимок в паблик «Аноним 03». Пользователь посчитал, что пейзаж нарисовал некий неравнодушный сосед.

В Ассоциации управляющий компаний Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что это фишка, придуманная директором «управляшки» Алексеем Бадмаевым.


Этим летом на его «подведомственной» территории проводился ремонт. В восьми домах белили, красили, меняли окна на пластиковые. После первые этажи домов решили украсить картинами во всю стену. Жильцы оценили эти творения. А вскоре идею подхватили и другие управляющие компании.

- Такие картины уже появились в домах по улице Жердева, проспекту Строителей и улице Шумяцкого. Жителям очень понравилось такое нестандартное решение, - рассказали в Ассоциации управляющий компаний.







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