В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура

В Ассоциации управляющий компаний Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что это фишка, придуманная директором «управляшки» Алексеем Бадмаевым.







- Такие картины уже появились в домах по улице Жердева, проспекту Строителей и улице Шумяцкого. Жителям очень понравилось такое нестандартное решение, - рассказали в Ассоциации управляющий компаний.





























