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Улан-удэнец украсил подъезд пейзажем

Улан-удэнец украсил подъезд пейзажем
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Сосед порадовал людей летними красками

Лестничная площадка в подъезде дома по улице Жердева 74 в Улан-Удэ преобразилась. Житель дома украсил стену пейзажем, в котором угадывается Байкале. О талантливом мужчине рассказал подписчик паблика «Аниним 03».

- Вот такая красота в подъезде, сосед просто взял кисть и краски и поднял настроение на зимний период. Спасибо ему, - пояснил автор фото.

В комментариях подписчики высказывали своё одобрение в виде комментариев со смайликами. Кто-то предположил, что вандалы могут разрисовать картину и испортить её.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году мама с дочкой разрисовали подъезд по сказкам «Диснея».
художники благоустройство
 
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