Сосед порадовал людей летними красками
Лестничная площадка в подъезде дома по улице Жердева 74 в Улан-Удэ преобразилась. Житель дома украсил стену пейзажем, в котором угадывается Байкале. О талантливом мужчине рассказал подписчик паблика «Аниним 03».
- Вот такая красота в подъезде, сосед просто взял кисть и краски и поднял настроение на зимний период. Спасибо ему, - пояснил автор фото.
В комментариях подписчики высказывали своё одобрение в виде комментариев со смайликами. Кто-то предположил, что вандалы могут разрисовать картину и испортить её.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году мама с дочкой разрисовали подъезд по сказкам «Диснея».
Улан-удэнец украсил подъезд пейзажем
Общество, Фото:
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