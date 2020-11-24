В Улан-Удэ осуждённые женщины устроили дебаты о курении

В колонии прошёл конкурс плакатов «Мы против курения!»



В исправительной колонии№7 для женщин в Улан-Удэ завершился конкурс плакатов «Мы против курения!». Он был приурочен к международному дню отказа от курения.



В своих работах осуждённые отобразили пагубное воздействие курения на организм человека.



Также женщины приняли участие в круглом столе, участники которого разделились на два группы – курящие и не курящие.



- Оппоненты обсудили свои точки зрения, и пришли к общему выводу: курение – это вредная привычка, от которой необходимо избавляться и вести здоровый образ жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

