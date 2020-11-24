В колонии прошёл конкурс плакатов «Мы против курения!»
В исправительной колонии№7 для женщин в Улан-Удэ завершился конкурс плакатов «Мы против курения!». Он был приурочен к международному дню отказа от курения.
В своих работах осуждённые отобразили пагубное воздействие курения на организм человека.
Также женщины приняли участие в круглом столе, участники которого разделились на два группы – курящие и не курящие.
- Оппоненты обсудили свои точки зрения, и пришли к общему выводу: курение – это вредная привычка, от которой необходимо избавляться и вести здоровый образ жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины устроили дебаты о курении
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В голосовании Геннадий Мармушев победил конкурентов с большим отрывом
В колонии прошёл конкурс плакатов «Мы против курения!»
Мужчина распивал алкоголь во дворе дома
Кошка не может слезть уже пятый день
Поступило 10 современных вагонов
Покупатель не реагировал на замечания продавцов
Программу переселения планируют завершить в 2024 году
«Закинули на самый сложный участок – Батарейку», - вспоминает Алексей Гыргенов
Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходили во Владимире
Это самый высокий показатель за последние 24 года
В республике опубликовали прогноз ЧС на грядущий месяц
Молебны шаманов против коронавируса становятся еженедельными
Народное голосование продлится до 2 декабря включительно
Реконструкция обойдётся почти в 600 миллионов рублей
На протяжении двух лет не обнаруживается превышений нормативов по содержанию мышьяка или ртути