В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток

В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»



Управлением Роспотребнадзором по Бурятии продолжается мониторинг объектов торговли по вопросам профилактики COVID-19, в том числе федеральных ритейлеров.



Так, в ТРЦ «Capital Mall» в двух салонах связи установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра».



- По выявленным фактам управлением Роспотребнадзора по республике в отношении данных салонов связи была применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. В отношении хозяйствующих субъектов решениями Железнодорожного районного суда Улан-Удэ деятельность указанных салонов связи была приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток, - сообщили в ведомстве.



Аналогичные нарушения были выявлены в салоне связи в ТРЦ «Пиплс Парк». Его деятельность временно приостановлена. Материалы административного дела направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

