В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»
Управлением Роспотребнадзором по Бурятии продолжается мониторинг объектов торговли по вопросам профилактики COVID-19, в том числе федеральных ритейлеров.
Так, в ТРЦ «Capital Mall» в двух салонах связи установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра».
- По выявленным фактам управлением Роспотребнадзора по республике в отношении данных салонов связи была применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. В отношении хозяйствующих субъектов решениями Железнодорожного районного суда Улан-Удэ деятельность указанных салонов связи была приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток, - сообщили в ведомстве.
Аналогичные нарушения были выявлены в салоне связи в ТРЦ «Пиплс Парк». Его деятельность временно приостановлена. Материалы административного дела направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
Общество, Фото:
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