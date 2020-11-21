 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 ноября

20 ноября

Популярное

В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток

В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
Общество,  Фото:pixabay.com
В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»

Управлением Роспотребнадзором по Бурятии продолжается мониторинг объектов торговли по вопросам профилактики COVID-19, в том числе федеральных ритейлеров.

Так, в ТРЦ «Capital Mall» в двух салонах связи установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра».

- По выявленным фактам управлением Роспотребнадзора по республике в отношении данных салонов связи была применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. В отношении хозяйствующих субъектов решениями Железнодорожного районного суда Улан-Удэ деятельность указанных салонов связи была приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток, - сообщили в ведомстве.

Аналогичные нарушения были выявлены в салоне связи в ТРЦ «Пиплс Парк». Его деятельность временно приостановлена. Материалы административного дела направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. 
сотовая связь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Общество, 21.11.2020
Сегодня состоялась церемония прощания с Леонидом Потаповым
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
Общество, 21.11.2020
Кабинету спортивной медицины Гусиноозерской больницы подарили велосипед  
В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
Общество, 21.11.2020
В заведении допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим  
В Бурятии крепчают морозы
В Бурятии крепчают морозы
Общество, 21.11.2020
В республике температура опускалась до -35
В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»
В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»
Общество, 20.11.2020
Конкурс талантов состоится в дистанционном формате
Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем
Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем
Общество, 20.11.2020
Стефания означает «венок» или «диадема»
Подразделения ВВО в Бурятии получили новые комплексы разведки
Подразделения ВВО в Бурятии получили новые комплексы разведки
Общество, 20.11.2020
Крупная партия «Стрельцов» пришла в танковое соединение
В Иркутской области состоится фестиваль «Ремёсла Сибири»
В Иркутской области состоится фестиваль «Ремёсла Сибири»
Общество, 20.11.2020
Участники покажут изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства
Сёла Бурятии будут освещать по энергосберегающим технологиям
Сёла Бурятии будут освещать по энергосберегающим технологиям
Общество, 20.11.2020
Работы по проекту ведутся в Тункинском районе
На севере Бурятии электрички поедут по временному графику
На севере Бурятии электрички поедут по временному графику
Общество, 20.11.2020
26 ноября и 1 декабря изменится расписание поездов № 6371 №6375
В Бурятии посоревнуются в прыжках со скакалкой
В Бурятии посоревнуются в прыжках со скакалкой
Общество, 20.11.2020
Онлайн-турнир состоится с 25 по 26 ноября

В Иркутске расчищают русло реки Ушаковки
В Иркутске расчищают русло реки Ушаковки
Общество, 20.11.2020
Реку очистят от устья до СНТ «Просвещение»

Бурятия споёт гимн республики в честь его автора
Бурятия споёт гимн республики в честь его автора
Общество, 20.11.2020
Стартовал песенный флешмоб, посвящённый Дамбе Жалсараеву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^