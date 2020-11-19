В Улан-Удэ ветерану устроили концерт под окнами. Видео

Военнослужащие артиллерийского соединения устроили концерт под окнами ветерана Великой Отечественной войны Хантаева Семена Андреевича, живущего в Улан-Удэ. Поздравление приурочили ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Артиллеристы вместе с ансамблем общевойскового объединения «Селенга» подготовили для фронтовика концертную программу, состоящую из инструментальных номеров и песен. Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет.
Также военные передали фронтовику поздравительный адрес, поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны.
- Перед тем как поздравить ветерана, все участники мероприятия заблаговременно сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Семён Андреевич Хантаев убыл на фронт в 1943 году в составе запасного полка, после чего был переведён в артиллерийский полк, где он воевал в артиллерийской разведке. Принимал участие в войне с Японией и разгроме Квантунской армии. После войны служил в Забайкальском военном округе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в связи с пандемией в Бурятии появился формат уличных концертов. 9 мая в Улан-Удэ по домам, где живут ветераны, ездили «фронтовые бригады». Концерты устраивали во дворах, под окнами ветеранов.
Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа дал несколько ярких концертов. Один из них, к примеру, состоялся в спальном районе Улан-Удэ – жители с удовольствием смотрели за выступлением артистов с балконов.