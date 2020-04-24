Улан-удэнцы посмотрели с балконов концерт военного ансамбля. Видео









Зрители, собравшиеся на балконах многоквартирных жилых домов, с интересом наблюдали и слушали композиции. Некоторые горожане подпевали и пританцовывали. Улан-удэнцы поблагодарили артистов за концерт:



«У нас бабушке 83 года, она с удовольствием слушает. Спасибо вам, ребята, за вашу акцию. Сердечное вам спасибо. Это очень здорово, в условиях тем более такой обстановки в стране. Поддержим всех, дай вам бог всего хорошего».



«Услышала песни, уже слезы на глазах. Такая ситуация, что сделаешь? Переживем, наверное. Переживём».



«Отличный концерт. Спасибо вам».



С очередной концертной программой, посвящённой Дню Победы, военнослужащие-музыканты планируют выступить под окнами инфекционной больницы города для поддержки врачей и больных коронавирусом.



- Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам провести мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, и мы решили выйти на улицу. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такой концерт, исполнить военные песни – времён Великой Отечественной войны. Всё, что знают люди – известные песни, не совсем известные песни, которые выражают всю боль, и радость через боль, потому что без музыки на войне тоже не обошлось. Это первый концерт, это начинание, я надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Хотели бы охватить все районы города, - поделилась сержант, солист ансамбля «Селенга» общевойскового объединения ВВО Татьяна Бэдэрэу.



В состав группы «Селенга» входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.



- Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.



Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, дал концерт для жителей спального района Улан-Удэ. Выступление было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Артисты создали праздничную атмосферу, исполнив известные военные и фронтовые песни разных времен: «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы» и т.д.