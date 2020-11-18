Директор аэропорта призвал «не гнобить» главу Бурятии
Падение пассажиропотока в аэропорту «Байкал» из-за пандемии составило в ноябре 45%. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.
- Аэропорт тоже коммерческая организация, и нам тоже пришлось и приходится (!) нелегко - в первую волну у нас было падение пссажиропотка -82%, сейчас в ноябре - 45%. Но мы не плачем, а стиснув зубы ищем новые ниши рынка, - написал гендиректор аэропорта.
Дмитрий Гармаев в своём посте поддержал решение главы Бурятии Алексея о введении двухнедельного локдауна.
- Нам полностью закрыли международное сообщение - самые выгодные перевозки, но мы понимаем всё это, не для того чтобы нас задушить - какой смысл нас душить? Мы же налоги платим! И это решение, я думаю - локдаун, далось главе очень тяжело. Всегда тяжело быть первым в непопулярных решениях. Я думаю надо его поддержать, а не гнобить с каждой странички, - заключил генеральный директор аэропорта.
С 16 ноября на две недели в Бурятии введён режим ограничительных мер – закрыт ряд предприятий торговли, кинотеатры, бассейны, бани, сауны, салоны красоты, учреждения допобразования. Мера введена для снижения числа больных коронавирусом, ведь республика уже близка к пределу развёртывания ковидных коек.
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Общество, Фото:
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