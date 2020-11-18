 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун

Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Директор аэропорта призвал «не гнобить» главу Бурятии

Падение пассажиропотока в аэропорту «Байкал» из-за пандемии составило в ноябре 45%. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.

- Аэропорт тоже коммерческая организация, и нам тоже пришлось и приходится (!) нелегко - в первую волну у нас было падение пссажиропотка -82%, сейчас в ноябре - 45%. Но мы не плачем, а стиснув зубы ищем новые ниши рынка, - написал гендиректор аэропорта.

Дмитрий Гармаев в своём посте поддержал решение главы Бурятии Алексея о введении двухнедельного локдауна.

- Нам полностью закрыли международное сообщение - самые выгодные перевозки, но мы понимаем всё это, не для того чтобы нас задушить - какой смысл нас душить? Мы же налоги платим! И это решение, я думаю - локдаун, далось главе очень тяжело. Всегда тяжело быть первым в непопулярных решениях. Я думаю надо его поддержать, а не гнобить с каждой странички, - заключил генеральный директор аэропорта.

С 16 ноября на две недели в Бурятии введён режим ограничительных мер – закрыт ряд предприятий торговли, кинотеатры, бассейны, бани, сауны, салоны красоты, учреждения допобразования. Мера введена для снижения числа больных коронавирусом, ведь республика уже близка к пределу развёртывания ковидных коек.


Аэропорт "Байкал" коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Общество, 18.11.2020
В этом году побит рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
Общество, 18.11.2020
Влажную уборку необходимо проводить не менее двух раз в день

Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Общество, 18.11.2020
Культовая «Игра престолов», а также отечественные сериалы «Содержанки» и «Фитнес» стали лидерами по просмотрам на МегаФон ТВ в Бурятии с начала года
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Общество, 18.11.2020
Автомобилисты Бурятии поддерживают ужесточение наказаний для водителей
Коронавирус в Бурятии не отступает
Коронавирус в Бурятии не отступает
Общество, 18.11.2020
Прирост заболевших за последние сутки оказался близок к рекордному
В Бурятии мотоциклист отработал 100 часов разнорабочим
В Бурятии мотоциклист отработал 100 часов разнорабочим
Общество, 18.11.2020
Мужчина ездил без водительских прав
Школьник из Бурятии стал призёром престижной олимпиады
Школьник из Бурятии стал призёром престижной олимпиады
Общество, 18.11.2020
Восьмиклассник из Бурятии выиграл специальный приз
В Иркутской области задержали партию чёрной икры
В Иркутской области задержали партию чёрной икры
Общество, 18.11.2020
Водителя большегруза оштрафовали
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить кабачковые оладьи
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить кабачковые оладьи
Общество, 18.11.2020
В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
В Бурятии охранникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
В Бурятии охранникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Общество, 18.11.2020
Работодателя оштрафовали за нарушение
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
Общество, 18.11.2020
В республике сегодня переменная облачность
Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале
Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале
Общество, 17.11.2020
Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате
Ансамбль из Бурятии выступил в финале всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии выступил в финале всероссийского фестиваля
Общество, 17.11.2020
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
В Забайкалье появился верблюжонок «необыкновенной красоты»
В Забайкалье появился верблюжонок «необыкновенной красоты»
Общество, 17.11.2020
Малыш может похвастаться богатой родословной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^