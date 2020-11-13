В Бурятии снижают уровень воды в Гусином озере

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Работы находятся на стадии завершения



В Бурятии завершаются работы по частичному восстановлению русла реки Баян-Гол, направленные на увеличение оттока воды из озера Гусиное и снижение негативного воздействия на жилую застройку посёлка Набережный города Гусиноозёрск.



- Мероприятия проводятся за счёт средств резервного фонда правительства Бурятии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с распоряжением правительства республики, - отметил министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.



Напомним, что 7 августа в Гусиноозерске был введён режим ЧС из-за выхода в подпольных помещениях грунтовых вод в 87 жилых домах посёлка Набережный.



В соответствии с проведёнными исследованиями было установлено, что повышение уровня грунтовых вод связано с нарушением водного баланса озера и превышением уровня воды в озере Гусиное на 30-50 сантиметров среднемноголетних значений. Причиной этому послужило отсутствие оттока воды из основного русла реки Баян-Гол в связи с образовавшимися наносами и значительным количеством осадков в летний период. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Бурятии.

